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Теорию можно будет учить не в автошколе. Кабмин утвердил порядок

Пятница 10 ноября 2023 18:46
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Теорию можно будет учить не в автошколе. Кабмин утвердил порядок Фото: Теорию по вождению можно будет сдавать не в автошколе. Кабмин утвердил порядок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабмин утвердил порядок, который позволит украинцам сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Согласно решению Кабмина, будущие водители будут иметь выбор:

  • изучать правила дорожного движения в автошколе;
  • самостоятельно осваивать теорию.

Изменения произошли в рамках реформ сервисных центров МВД, которые начались летом текущего года.

Как сдать теоретический экзамен

Необходимо обратиться в сервисный центр МВД. Со временем услуга станет доступной и через ЦПАУ.

"Важно, что эти нововведения касаются и проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью", который реализуется, в том числе, для наших раненых бойцов. Самостоятельное изучение теории сделает процесс их подготовки более удобным", - добавляет Клименко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в "Дія" недавно начался бета-тест услуги, позволяющей заказывать доставку водительского удостоверения в отделения "Укрпошти" или курьером по любому удобному адресу.

Также с начала августа МВД упростило процесс сдачи экзаменов для получения удостоверения. Обо всех нововведениях можно прочитать по ссылке.

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Министерство внутренних дел Украины
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