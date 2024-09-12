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Теннисная сборная Украины получила график матчей в Кубке Дэвиса

Четверг 12 сентября 2024 17:52
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Теннисная сборная Украины получила график матчей в Кубке Дэвиса Фото: "Сине-желтые" перед стартом соревнований (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по теннису узнала расписание поединков против национальной команды Израиля в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook ФТУ.

Номинальным хозяином встречи является Израиль, но поединки пройдут в Ларнаке на Кипре. Противостояние начнется в пятницу, 13 сентября.

За сборную Украины в одиночных встречах сыграют 27-летний Виталий Сачко (3-я ракетка Украины) и 22-летний Александр Овчаренко (5-й в национальном рейтинге). На парную встречу заявлены 24-летний Алексей Крутых и 23-летний Илья Белобородько.

Теннисная сборная Украины получила график матчей в Кубке Дэвиса

Фото: Алексей Крутых и Илья Белобородько (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Отметим, что в противостоянии не примут участия два сильнейших теннисиста Украины – Вадим Урсу и Илья Марченко. Последний, напомним, недавно был назначен капитаном женской сборной в Кубке Билли Джин Кинг.

Расписание матчей сборной Украины против Израиля в Кубке Дэвиса-2024:

  • Олиэль – Овчаренко, 13 сентября, 18:00
  • Цукерман – Сачко, 13 сентября, 18:00
  • Цукерман/Степанов – Крутых/Белобородько, 14 сентября, 16:00
  • Олиэль – Сачко, 14 сентября, 16:00
  • Цукерман – Овчаренко, 14 сентября, 18:00

Как Украина играла против Израиля

Сборная Украины трижды проводила матчевые встречи против Израиля в Кубке Дэвиса и каждый раз побеждала. Последнее противостояние состоялось в 2021 году в Киеве. Хозяева корта одержали непростую победу (3:2).

Сборная Украины после февральского поражения от США в квалификации турнира сохранила 35-е место в мировом рейтинге Кубка Дэвиса. Израиль же расположился на восемь позиций выше – 27-я строчка. В квалификации нынешнего сезона Израиль без шансов проиграл Чехии (0:4).

Лучший украинский теннисист – Вадим Урсу – в обновленном рейтинге ATP оказался на 299-м месте. Тем временем Ишай Олиэль в статусе первой ракетки Израиля идет на 463-й позиции в мировой классификации.

К слову, ранее Свитолина досрочно завершила выступления в сезоне-2024.

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