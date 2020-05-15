Тендер на закупівлю томографів для прикордонної служби пройшов без порушень, - ДПСУ

Державна прикордонна служба Україні (ДПСУ) спростовує інформацію про порушення законодавства під час тендерної закупівлі двох систем комп’ютерної томографії для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення COVID-19, й стверджує, що процедура була дотримана відповідно до вимог чинного законодавства. Про це в коментарях журналістам повідомив начальник управління Адміністрації ДПСУ Михайло Карнаух, передає РБК-Україна.

"На період боротьби з поширенням коронавірусу держава виділила кошти для здійснення закупівель, зокрема й на потреби прикордонного відомства. Для цього був сформований чіткий перелік необхідного обладнання з конкретною специфікацією та параметрами, оголошені відкриті торги, під час яких упередженого відношення до будь-кого з учасників не було", - зазначає він.

За словами чиновниками, під час закупівель томографів "процедура була дотримана відповідно до вимог чинного законодавства, а ніяких зауважень з боку аудиторів, тендерного комітету немає".

"Те, що окремі компанії, які бажали або "наварити" на цьому, чи "впарити" обладнання, яке не відповідає заздалегідь визначеним вимогам, наразі намагаються вставити палки в колеса, то це нехай залишиться на їх совісті. У нас все пройшло чесно, я спокійно сплю вночі, а ДПСУ готова надати всю наявну документацію з приводу цієї та інших закупівель контролюючим та правоохоронних органів", - додає Карнаух.

Нагадаємо, за підсумками тендера 4 травня 2020 року ДПСУ зобов’язалась придбати в "Медгаранту" два томографи на загальну суму 35,1 млн грн. Втім, учасники тендеру повідомляють про суттєві правопорушення на торгах.

Своєю чергою, за словами директора "Інкос-Лайну" та "Анке Україна", прикордонники безпідставно відкинули їх пропозицію, створивши штучні умови для забезпечення перемоги конкурентів.

Раніше журналісти "Наших грошей" писали про закупівлю вітчизняними військовими в "Інкос-Лайн" китайських планшетів, й про те, що під час торгів штучно створювалася ілюзія конкуренції компанії.

Окрім того, "Інкос-Лайн" виступав фігурантом щонайменше трьох кримінальних проваджень, пов'язаних зі зловживаннями бюджетними коштами та податковими махінаціями в різних регіонах України. Фіскали Запорізької області звинувачували компанію, що вона користувалася послугами "фірм-метеликів" для штучного формування податкового кредиту, столичні правоохоронці підозрювали її в "схематозі" під час постачання пластикових панельних огорож, який призвів до розтрати понад 1 млн грн бюджетних коштів, а слідчі Дніпра - у ймовірних зловживаннях під час конкурсних торгів, які проводили місцеві чиновники.