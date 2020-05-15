Тендер на закупівлю томографів для прикордонної служби пройшов без порушень, - ДПСУ

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Компанія "Інкос-Лайн", яка фігурує в кількох кримінальних провадженнях, не визнає результати тендеру

Державна прикордонна служба Україні (ДПСУ) спростовує інформацію про порушення законодавства під час тендерної закупівлі двох систем комп’ютерної томографії для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення COVID-19, й стверджує, що процедура була дотримана відповідно до вимог чинного законодавства. Про це в коментарях журналістам повідомив начальник управління Адміністрації ДПСУ Михайло Карнаух, передає РБК-Україна.

"На період боротьби з поширенням коронавірусу держава виділила кошти для здійснення закупівель, зокрема й на потреби прикордонного відомства. Для цього був сформований чіткий перелік необхідного обладнання з конкретною специфікацією та параметрами, оголошені відкриті торги, під час яких упередженого відношення до будь-кого з учасників не було", - зазначає він.

За словами чиновниками, під час закупівель томографів "процедура була дотримана відповідно до вимог чинного законодавства, а ніяких зауважень з боку аудиторів, тендерного комітету немає".

"Те, що окремі компанії, які бажали або "наварити" на цьому, чи "впарити" обладнання, яке не відповідає заздалегідь визначеним вимогам, наразі намагаються вставити палки в колеса, то це нехай залишиться на їх совісті. У нас все пройшло чесно, я спокійно сплю вночі, а ДПСУ готова надати всю наявну документацію з приводу цієї та інших закупівель контролюючим та правоохоронних органів", - додає Карнаух.

Нагадаємо, за підсумками тендера 4 травня 2020 року ДПСУ зобов’язалась придбати в "Медгаранту" два томографи на загальну суму 35,1 млн грн. Втім, учасники тендеру повідомляють про суттєві правопорушення на торгах.

Своєю чергою, за словами директора "Інкос-Лайну" та "Анке Україна", прикордонники безпідставно відкинули їх пропозицію, створивши штучні умови для забезпечення перемоги конкурентів.

Раніше журналісти "Наших грошей" писали про закупівлю вітчизняними військовими в "Інкос-Лайн" китайських планшетів, й про те, що під час торгів штучно створювалася ілюзія конкуренції компанії.

Окрім того, "Інкос-Лайн" виступав фігурантом щонайменше трьох кримінальних проваджень, пов'язаних зі зловживаннями бюджетними коштами та податковими махінаціями в різних регіонах України. Фіскали Запорізької області звинувачували компанію, що вона користувалася послугами "фірм-метеликів" для штучного формування податкового кредиту, столичні правоохоронці підозрювали її в "схематозі" під час постачання пластикових панельних огорож, який призвів до розтрати понад 1 млн грн бюджетних коштів, а слідчі Дніпра - у ймовірних зловживаннях під час конкурсних торгів, які проводили місцеві чиновники.

Автор: Віталій Мельник