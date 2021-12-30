Темпи будівництва житла в Україні різко сповільнилися
Обсяги будівництва житла в Україні в січні-листопаді 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 17,9%. При цьому в листопаді будівництво житла зросло на 3,5%, що значно нижче, ніж у жовтні (29,1%).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, за січень-листопад 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання на 0,3%, в листопаді - падіння на 1,4%.
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-листопаді 2021 року склав 198,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 32,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 42,6%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,1%.
Нагадавши, обсяги будівництва в Україні в 2020 році порівняно з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.
Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.