ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Темпи будівництва житла в Україні різко сповільнилися

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 грудня 2021 15:30
Темпи будівництва житла в Україні різко сповільнилися Фото: темпи будівництва житла впали до 3,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-листопаді 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 17,9%. При цьому в листопаді будівництво житла зросло на 3,5%, що значно нижче, ніж у жовтні (29,1%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Темпи будівництва житла в Україні різко сповільнилися

За даними статистичного відомства, за січень-листопад 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання на 0,3%, в листопаді - падіння на 1,4%.

Темпи будівництва житла в Україні різко сповільнилися

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-листопаді 2021 року склав 198,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 32,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 42,6%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,1%.

Нагадавши, обсяги будівництва в Україні в 2020 році порівняно з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук