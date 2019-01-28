Темпи зростання реальної зарплати у 2018 році суттєво уповільнились

У грудні порівняно з 2017 роком темпи зростання впали в два рази

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2018 года составила 10573 грн, увеличившись по сравнению с декабрем прошлого года на 20,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2018 года к декабрю 2017 года выросла на 9,7%.

www.ukrstat.gov.ua

Самая высокая начисленная зарплата в декабре была в Киеве - 16546 грн, самая низкая - в Черниговской области - 8005 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 8000 до 9000 грн.

Самую высокую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 18088 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 7340 грн и "Временное размещения и организация питания" - 6801 грн.

Следует отметить, что средняя зарплата в декабре резко возрастает благодаря разнообразным выплатам в конце года, после чего падает в начале года.

Напомним, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

В 2014 году реальная зарплата украинцев снизилась на 6,5%, в 2015 году - на 20,2%. В 2016 году реальная зарплата украинцев выросла на 9,0%, в 2017 году - на 19,1% (в т.ч. в декабре к декабрю на 18,9%).