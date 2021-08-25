Темпи зростання промвиробництва в Україні впали майже до нуля

Обсяги промислового виробництва в липні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 0,2%. Зростання сповільнилося, незважаючи на низьку базу порівняння 2020 року, коли в липні падіння склало 2,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання за перші сім місяців склало 1,8%, в переробній промисловості - зростання на 1,8%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 1,7%.

За даними статистичного відомства, за січень-липень 2021 року зростання склало 1,8% (за січень-липень 2020 року обсяги впали на 6,9%).

Нагадавши, промвиробництво в Україні почало падати ще восени 2019 року. У підсумку вперше з 2015 року за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%.

У кризовому 2020 році падіння промвиробництва поглибилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%. Найвищі темпи падіння були зафіксовані в квітні-травні.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%. Однак потім почалося зростання на тлі низької бази порівняння - на 2,1% у березні, на 13,0% у квітні, на 5,4% у травні, на 1,1% у червні.