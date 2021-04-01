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Темпи COVID-вакцинації в Європі надзвичайно повільні, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Четвер 01 квітня 2021 21:30
Темпи COVID-вакцинації в Європі надзвичайно повільні, - ВООЗ Фото: Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що темпи вакцинації від коронавірусу в Європі є надзвичайно повільними. У зв'язку з цим в організації звернулися до урядів держав з проханням "не розслаблятися" в боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

При цьому у ВООЗ заявили, що зростання показників інфікування у більшості країн континенту означає, що ситуація з коронавірусом в регіоні "більш тривожна, ніж ми бачили за кілька місяців".

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге зазначив, що зниження числа зараження коронавірусом серед людей старше 80 років у Європі показало вплив вакцинації на поширення вірусу, в той час, як дані британської кампанії показали, що вакцини на цей час "врятували, принаймні, понад 6 тисяч життів серед людей старше 70 років".

За його словами, в Європейському регіоні ВООЗ, що складається з 53 країн, включаючи Росію та кілька країн Центральної Азії, лише 10% людей отримали одну дозу і 4% були повністю вакциновані, в той час, як тільки 60% країн регіону з низьким і нижче середнього рівня доходу почали вакцинацію.

Нагадаємо, нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС не планує ділитися вакцинами від коронавірусу з бідними країнами, поки не покращиться ситуація з поставками в країни Євросоюзу.

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