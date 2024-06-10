Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу

Содержание

Как Украина отказалась от прямых поставок из РФ

От прямых поставок российского газа Украина отказалась в ноябре 2015 года. На сайте компании "Укртрансгаз" даже работает счетчик с красноречивым названием still alive - с английского "все еще живы". С тех пор он насчитал 3118 дней. Это означает, что скоро исполнится девять лет, как наша страна живет без голубого топлива от враждебного соседа.

За это время прошла трансформация украинского газового рынка, реформы в "Нафтогазе", а сама национальная компания перестала быть убыточной. До 2014 года Украина импортировала по 30-55 млрд кубометров в год на кабальных условиях, выгодных "Газпрому". После 2015-го - только с европейских направлений.

"Украина покупает газ на европейском рынке, все соглашения и контракты заключены с европейскими контрагентами. Принципиальная позиция Украины - не иметь соглашений и контрактов на покупку газа с российским "Газпромом", потому что Кремль давно использует газ как политическое оружие", - объяснял в мае 2022-го глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Очевидно, ранее Кремль рассчитывал на газовую капитуляцию Украины. Разгоняя месседжи о том, что в первую очередь не будет хватать газа для отопления в осенне-зимние периоды. Однако относительно за короткое время удалось обеспечить потребности за счет импорта не из РФ и собственной добычи.

В последние годы до полномасштабного вторжения Украина потребляла около 30 млрд кубометров газа. Из них около трети составлял импорт с европейских направлений. Разница внушительная по сравнению с 2013 годом, когда потребление было на уровне 50 млрд кубометров, а поставки из России - 30 млрд.

Отказ от прямых поставок из страны-агрессора принес не только рыночную, но и энергетическую и политическую независимость. Хотя просто перекрыть вентиль было недостаточно, поскольку контракт с дискриминационными условиями действовал до 2019 года.

Согласно нему, Украина обязывалась выкупать 52 млрд кубометров газа или платить штраф. При этом его стоимость была привязана к ценам на нефть, поэтому газ покупался дороже, чем он стоил на европейском рынке. Невозможность потребить такое количество газа, закачать в хранилища или перепродать в Европу привела к невозможности выполнить условия контракта, и Россия на пике оценивала украинский долг в 50 млрд долларов.

Точку в истории поставил Стокгольмский арбитраж. В феврале 2018 года он стал на сторону "Нафтогаза" и присудил почти 5 млрд долларов. Из этой суммы порядка 2,5 млрд российская сторона выплатила деньгами, остальное - зачлось за газ, поставленный в 2014-м.

У кого и сколько газа покупают за границей

Понимание того, что в обмен на газ Москва будет шантажировать Киев и требовать уступок, побудило к поиску альтернативных поставщиков. Впервые о поставках из Европы заговорили еще во время газовой войны 2009 года. Но физически они начались весной 2014 года у европейских компаний, которые согласились поставлять через Польшу, Венгрию и Словакию.

По итогам того года со стороны западной границы было импортировано 5 млрд кубометров. Причем речь шла не о виртуальном, а о реальном реверсе. Так как по условиям тогдашнего контракта электронно-измерительные приборы на выходе из ГТС Украины контролировали россияне, и для реверса приходилось делать петлю через границу.

Всего же по итогам 2014 года общий импорт российского газа составил 20 млрд кубов, четверть которого пришлась на реверс из Европы. Уже в следующем году доля "Газпрома" в структуре украинского импорта упала до нуля.

В 2020 году начался так называемый виртуальный реверс. Это взаимозачет газовых потоков. Работал он следующим образом: через украинскую ГТС российский газ поступал в страны Европы, а Украина, согласно договоренностям, отбирала с трубы определенное количество в свои хранилища. Вместо того, чтобы газ физически выходил, а потом возвращался в Украину.

Годом позже из-за нового российско-венгерского контракта Украина потеряла возможность осуществлять виртуальный реверс из Венгрии. И проводился он по следующим маршрутам:

Польша - пункт "Германовичи"

Словакия - пункт "Будинце"

Румыния - пункт "Орловка"

Молдова - пункты "Каушаны" и "Алексеевка"

Европейские маршруты укрепили энергетическую безопасность Украины и на фоне полномасштабного российского вторжения. По данным Оператора ГТС, например, за 2023 год из стран Европейского союза и Молдовы поступило более 4,3 млрд кубометров газа (в два раза больше, чем в 2022-м). Цифра внушительная с учетом, что уровень потребления газа в 2023-м составил 19,8 млрд кубов.

Основные объемы поступили в режиме "таможенного склада" во время сезона закачки газа в ПХГ. Около 42% от общего объема поступило со словацкого направления, 31% - с венгерского, 14% - с польского, 13% - с румыно-молдавского.

Отметим, на сегодня продолжается работа над расширением реверсных мощностей. В частности, по Трансбалканскому трубопроводу совместно с Румынией и Молдовой. А в июле стартует новый этап инициативы Вертикальный коридор с участием операторов газотранспортных систем Центральной, Южной и Восточной Европы.

Полномасштабная война привела к падению потребления газа на 30% - с 28,7 млрд кубов в 2021 году до 19,8 млрд в 2023-м. Основной объем - около 60% - потеряла промышленность. Как результат - минувшую зиму Украина впервые прошла за счет собственного газа.

"Историческое событие. Десять лет назад в это никто не поверил бы. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже сложно было поверить", - говорил в марте глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Как рекордными темпами наращивается добыча газа

Добыча природного газа всегда была непростым вопросом для Украины. Который остро стоял все годы независимости и был элементом гибридной войны со стороны РФ. После вторжения в феврале 2022 года объемы добычи резко обвалились почти на 10%. Часть месторождений оказалась под оккупацией, а часть вынужденно остановилась из-за близости к фронту.

Отметим, самые крупные месторождения газа находятся в Харьковской и Полтавской областях: Шебелинское, Западно-Крестищенское и Ефремовское. Их суммарные запасы превышают 970 млрд кубометров. Около 17% добычи приходится на месторождения в Ивано-Франковской области.

Компания "Укргаздобыча" продемонстрировала устойчивость и сдержала добычу от большего обвала, который наблюдался в частном секторе. В 2023-м она показала стабильный прирост. Если 2022 год был посвящен стабилизации добычи, то в прошлом был зафиксированы уверенный рост, который превысил показатели не только 2022-го, но и года до полномасштабного вторжения - 2021.

В результате по итогам прошлого года Украина нарастила добычу газа на 0,9% - до 18,7 млрд кубометров. На "Укргаздобычу" (крупнейшая газодобывающая компания страны) пришлось 13,9 млрд кубов, на "Укрнафту" - почти 1,1 млрд, остальные 3,7 млрд - на частные компании.

По мнению министра энергетики Германа Галущенко, уже в 2024 году наша страна сможет обеспечить себя газом собственной добычи.

"Мы близки к этому. Реально выйти на нулевой газовый баланс уже в этом году… Важно понимать, что наше потребление резко упало. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться отрасль и экономика", - говорил он в январском интервью Reuters.

Как и в прошлом году, наращивание добычи газа остается первоочередным приоритетом.

"Наш план на 2024 год - нарастить добычу голубого топлива минимум на полмиллиарда кубометров. Мы увеличиваем темпы бурения новых скважин, используем современные технологии как для исследования недр, так и для непосредственной добычи", - подчеркивал в марте Алексей Чернышов.

Как результат, в феврале "Укргаздобыча" достигла самого высокого уровня суточной добычи за последние пять лет. В частности, по итогам 8 февраля 2024 года компания получила 38,54 млн кубометров товарного газа.

"Это комплексный результат, которого удалось добиться благодаря вводу в эксплуатацию рекордного количества новых скважин, среди которых значительное количество - высокодебитные, то есть те, которые дают более 100 тысяч кубометров в сутки", - добавил он.

В апреле группа "Нафтогаз" установила исторический рекорд месячной проходки. За второй месяц весны Буровое управление "Укрбургаз" пробурило скважин на свыше 40 000 метров. Этот показатель на 24% превысил предыдущее максимальное историческое достижение по проходке, установленное в ноябре 2023 года.

В мае "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений на востоке Украины. Суммарно они дают 390 тысяч кубометров в сутки. Эти скважины пробурены на одном пласте и почти одновременно, поэтому на техническом сленге их называют "близняшками".

Причем пробурили их тоже в рекордные сроки. Раньше бурение скважин глубиной более 6 000 метров занимало от двух до трех лет. Эти же были готовы за 8 месяцев. Как уточняли в "Нафтогазе" в мае, в 2024 году планируется уже выйти на 15 млрд кубометров годовой добычи. В целом за первые пять месяцев этого года "Укргаздобыча" нарастила производство природного газа на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Всего с начала года "Укргаздобыча" запустила 36 новых скважин, в том числе 11 высокодебитных. Если темп сохранится, то намеченные планы, скорее всего, будут реализованы.

При подготовке материала использовались: заявления министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова, главы парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, данные с сайта "Нафтогаза" и профильной консалтинговой компании EXPRO.