Температурні гойдалки та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 8 липня в більшості регіонів очікуються дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +11 вночі до +33 вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях (у Вінницькій та Київській місцями), вдень і в Карпатах короткочасні дощі та грози.

Разом з тим вдень в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей можливий град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, на південному сході країни східний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +15, вдень +23 +28 градусів;

на заході вночі +11 +16 градусів, а вдень +22 +26;

у східних областях вночі +15 +20, вдень +31 +33 градуси;

на півдні країни вночі +18 +20 градуси, а вдень +28 +32;

у центральних областях вночі +13 +18, вдень +24 +32 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці хмарно. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +13 +15 градусів, а вдень піднімуться до +24 +26.

Нагадаємо, вчора Київ оновив свій історичний температурний рекорд, а червень у столиці увійшов до десятки найтепліших в історії.

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