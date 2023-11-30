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Температура значительно ниже. В "Укрэнерго" предупредили о риске дефицита в энергосистеме

Четверг 30 ноября 2023 12:22
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Температура значительно ниже. В "Укрэнерго" предупредили о риске дефицита в энергосистеме Фото: Температура значительно ниже. В "Укрэнерго" предупредили о риске дефицита в энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 ноября, прогнозируемая среднесуточная температура значительно ниже вчерашней. В вечерние часы возможен дефицит в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Потребление

Вчера, 29 ноября, был зафиксирован суточный максимум потребления между 10:00 и 11:00. При среднесуточной температуре +0,4 он был выше на 3% соответствующего показателя понедельника, 27 ноября.

Сегодня прогнозируемая среднесуточная температура составит -4 градуса, что будет побуждать рост потребления. В частности к энергосистеме будут подключены тысячи потребителей, которые были обесточены из-за непогоды.

"Энергосистема испытывает перегрузки. Диспетчерский цент "Укрэнерго" прогнозирует дефицит электроэнергии в энергосистеме в вечерние часы с 16:00 до 18:00. Применение графиков отключений не прогнозируется. Но, пожалуйста, сегодня в течение дня и до 18:00 потребляйте электроэнергию экономно", - отметили в "Укрэнерго".

Какая ситуация со светом?

Ремонтные бригады вернули к работе все магистральные высоковольтные линии классом напряжения 330 кВ в южном регионе, которые были повреждены из-за непогоды.

Сейчас наиболее сложная ситуация остается в Одесской области. Также непогода добавила отключений в Сумской области.

Всего из-за непогоды, по состоянию на утро, обесточен 191 населенный пункт в:

  • Днепропетровской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Черкасской;
  • Сумской областях.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 442 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - пишет пресс-служба.

Новые повреждения

Ночью артиллерийскими обстрелами террористы повредили теплоэлектроцентраль в южном регионе. Зафиксированы разрушения зданий и оборудования. Теплоснабжение не прекратилось, впрочем, возможности для электроснабжения ограничены.

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены.

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