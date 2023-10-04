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Температура "съезжает" вниз. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на 5 октября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 5 октября, в Украину придет антициклон Tora. Дождей ожидать не стоит, но в Украине повсюду холодает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Осадков не предвидится, повсюду будет сухая погода. Разве что ночью и утром на юго-востоке Украины местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха потихоньку "уезжает" вниз, хотя еще сравнительно комфортна", - рассказала она.

В частности, по данным синоптика, в четверг в течение дня в большинстве областей ожидается +17...+22 градуса, на юге местами до +22...+24 градусов.

"Ночью, конечно, уже ощутимо холодно: +6...+10 градусов, на юге +10...+15 градусов. Исключение - Крым и Запорожье, где будет +8...+10 градусов", - добавила она.

Что касается Киева, то в столице 5 октября осадки маловероятны.

"Ночью +8...+11 градусов, днем +16...+19 градусов", – рассказала Диденко.

Погода в октябре 2023 в Украине

По словам кандидата географических наук Игоря Кибальчича, в октябре погода в Украине достаточно изменчивая. Кроме того, типичным явлением для октября являются и заморозки в Украине. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура октября составит 6-13° тепла. Абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градусов выше нуля. Детальнее о погоде на второй месяц осени в Украине - читайте в материале.

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