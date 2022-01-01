ru ua
Сб, 01 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Температура повітря, як у квітні: найтепліший початок року зафіксували в Європі

Новость на русском →
Європа, Субота 01 січня 2022 05:09
Температура повітря, як у квітні: найтепліший початок року зафіксували в Європі Фото: Європа відзначає найтепліший початок року (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Європейські країни й не тільки відзначають найбільше теплий початок року. При цьому, температура повітря в деяких з них досягла відміток, які зазвичай фіксують у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Найвища температура повітря була зафіксована в Іспанії. У Більбао, на півночі країни, вона досягла 24,7 градусів. Видання зазначає, що це максимальна температура з моменту початку ведення обліку в 1947 році.

У Сеговії, недалеко від Мадрида, була зафіксована температура 22,7 градусів - найвища з 1920 року. А в сусідній Авілі повітря досягло 20,2 градусів - це найвищий рівень з 1983 року.

"Такі високі температури не є нормальним явищем. Це температури, які зазвичай спостерігаються у квітні", - зазначив представник Державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо.

Він пояснив підвищення температури високим тиском.

Антициклон високого тиску перемістився і до Франції. Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах.

"В даний час температура близько 15 градусів в районах Альп на висоті 1600 метрів і не досягає нуля нижче 4000 метрів. Вночі навіть не було морозів - температура не опускалася нижче 10 градусів, і це дуже незвично", - зазначає метеоролог Лука Меркалли.

Температура на деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д'ампеццо і Курмайор, буде коливатися від 13 до 15 градусів. Тепла погода очікується не тільки 1 січня, але і збережеться до 3 січня.

"Підвищена температура в поєднанні з сильним вітром створюють умови для сходу лавин", - попереджають альпіністів.

Нагадаємо, що у Великобританії температура повітря досягла 15 градусів. Це найвищий показник за всю історію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Європа
NEWS
Зеленський привітав українців з Новим роком 2022: головні заяви
Зеленський привітав українців з Новим роком 2022: головні заяви
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році