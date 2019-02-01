Телевізори SMART TV: принцип роботи та переваги

Если еще остались дома и квартиры, в которых нет «умного» телевизора, это недоразумение можно быстро исправить! SMART TV обладает массой преимуществ и помогает не только оставаться в курсе информационных трендов и смотреть телевизионные передачи. Телевизор с подключением к интернету дарит своему владельцу все возможности, которыми обладает гаджет с доступом к всемирной сети.

По сути, технология SMART TV — это «встроенная» в телевизор операционная система для выхода в интернет. Стоит ли объяснять, что таким образом разработчики создали фантастический тандем огромного плоского экрана и безграничных возможностей сети? Вот самые очевидные преимущества «умного» телевизора:

Возможность отказаться от эфирного или спутникового телевидения. Смотреть телеканалы можно как онлайн, так и в записи без досадных рекламных пауз. Огромные базы фильмов и сериалов также открыты для хозяев смарт-телевизоров. Как и интернет-каналы различных студий. Можно вообще создать собственную программу воспроизведения из контента каналов Zoomby, Netflix, Tvigle, Ivi, YouTube.

Смарт-телевизоры оснащены браузерами, что позволяет осуществлять серфинг в сети, общаться в социальных сетях, скайпе (возможно, придется установить внешнюю камеру). Словом, делать то, что так привычно с помощью компьютера, планшета или смартфона. К примеру, заказывать продукты и товары в интернет-магазинах.

Возможность сохранить (записать) интересный контент.

Просмотр фото и видео на большом экране с хорошим разрешением.

Возможность создать специальный профиль, при помощи которого управлять контентом и приложениями.

Smart Share — загрузка информации на экран телевизора данных прямо с персонального компьютера.

Вариативность управления: не только с использованием традиционного дистанционного пульта, но и через виртуальную или реальную клавиатуру, и даже с применением жестов и голоса.

Наличие, в зависимости от модели и операционной системы, игровых приложений.

Такой телевизор подключается к сети так же, как и остальные гаджеты — необходим беспроводной доступ Wi-Fi или специальный кабель.

Какую модель выбрать?

Каталог АШАН содержит информацию про разные по дизайну и характеристикам телевизоры, среди которых найдутся подходящие модели и для новичков, и для опытных пользователей. Один из флагманов в данной нише — бренд Samsung. Цены на модельный ряд с функцией «смарт» вполне доступны, радует и возможность бесплатной доставки. Хороший вариант для рядового домашнего использования — Samsung UE55NU7500UXUA. Помимо доступа в интернет, вышеперечисленных возможностей, этот вариант может похвастаться изогнутым экраном, создающим эффект присутствия при просмотре. В любом случае, выбор за вами — изучите разные модели и подберите наиболее подходящую для вас.