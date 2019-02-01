Телевізори SMART TV: принцип роботи та переваги

Если еще остались дома и квартиры, в которых нет «умного» телевизора, это недоразумение можно быстро исправить! SMART TV обладает массой преимуществ и помогает не только оставаться в курсе информационных трендов и смотреть телевизионные передачи. Телевизор с подключением к интернету дарит своему владельцу все возможности, которыми обладает гаджет с доступом к всемирной сети.
По сути, технология SMART TV — это «встроенная» в телевизор операционная система для выхода в интернет. Стоит ли объяснять, что таким образом разработчики создали фантастический тандем огромного плоского экрана и безграничных возможностей сети? Вот самые очевидные преимущества «умного» телевизора:
Такой телевизор подключается к сети так же, как и остальные гаджеты — необходим беспроводной доступ Wi-Fi или специальный кабель.
Каталог АШАН содержит информацию про разные по дизайну и характеристикам телевизоры, среди которых найдутся подходящие модели и для новичков, и для опытных пользователей. Один из флагманов в данной нише — бренд Samsung. Цены на модельный ряд с функцией «смарт» вполне доступны, радует и возможность бесплатной доставки. Хороший вариант для рядового домашнего использования — Samsung UE55NU7500UXUA. Помимо доступа в интернет, вышеперечисленных возможностей, этот вариант может похвастаться изогнутым экраном, создающим эффект присутствия при просмотре. В любом случае, выбор за вами — изучите разные модели и подберите наиболее подходящую для вас.