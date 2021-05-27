Телебачення нового покоління: як ТБ адаптувалося до 21 століття

В суспільстві поширюється думка, що телебачення втрачає популярність та незабаром відійде у минуле. Втім, це не так, оскільки технології допомагають ТБ втримувати свої позиції.

Про це свідчать дані популярного українського сервісу SWEET.TV.

Так, кожного року все більше речей, які раніше існували лише в матеріальному вигляді, стають доступними в мобільному онлайн-форматі: паспорти, страхування, гроші та навіть телебачення. На цю тенденцію впливають, здебільшого, два покоління.

По-перше - близько 6 мільйонів українців віком 25-34 роки (їх називають меленіали). За їхньої юності почався розвиток цифрових технологій: популярність набирали інтернет і мобільний зв’язок.

Друга категорія - 3,5 мільйони представників покоління Z. Молодь 16-24 років, яка вже народилась у цифровому світі. Вони звикли до швидкого, доступного інтернету, смартфонів і соціальних мереж.

Обидва покоління не бачать свого життя без сучасних технологій:

53% міленіалів зізналися, що вони б скоріше відмовилися від нюху, аніж від своєї техніки.

7 з 10 повнолітніх представників покоління Z перевіряють смартфон ледь не кожні 2 хвилини.

Щоб задовольнити запити сучасної аудиторії, телебачення повинно бути доступним на будь-яких пристроях та з будь-якої точки України без будь-яких фізичних обмежень. Воно повинно мати високу якість зображення, більшу кількість каналів, сучасний функціонал і кінозал із фільмами.

Як влаштовано сучасне інтернет-ТБ розберемо на прикладі одного з популярних українських сервісів - SWEET.TV.

Глядачі більше не прив’язані до своїх віталень

Сучасне інтернет-ТБ доступне для абонентів на всіх популярних пристроях. Додаток SWEET.TV можна встановити не тільки на телевізор, а й на смартфон, планшет, комп’ютер та навіть на ігрову приставку Xbox. До одного профілю підключається одразу 5 пристроїв.

Дивіться хоч у дорозі, хоч у парку на галявині

Інтернет-телебачення працює усюди, де є інтернет. Тут з’являється думка, що у віддалених куточках країни може не бути гарного підключення, та це не проблема. Сервіс SWEET.TV має технології, що дозволяють йому працювати навіть при слабкому інтернеті.

В додатку для смартфонів і планшетів є функція, що дозволяє завантажити фільми на свій пристрій і дивитися офлайн.

Не обов’язково мати дорогий телевізор

Якщо телевізор не має функції підключення до інтернету — існують спеціальні смарт-приставки. Це невеликий пристрій, що перетворює звичайний телевізор на інноваційний Smart.

Отримуйте більше за ті ж гроші

Абоненти інтернет-ТБ SWEET.TV отримують більше за ті ж самі гроші: 260+ каналів у HD та 4К якості, ефіром яких можна керувати: ставити на паузу, перемотувати чи дивитися у записі. На додачу абонентам відкривається великий кінозал. У SWEET.TV він нараховує 10 000 фільмів, мультфільмів і епізодів серіалів, які абоненти сервісу отримують безкоштовно в тарифі.

Спробуйте підключити SWEET.TV безкоштовно: доступ надається на 7 днів, щоб ви могли повноцінно відчути всі переваги онлайн-кінотеатру. Детальніше - дізнавайтеся за посиланням.