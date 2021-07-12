Телескопні кийки і тисячі патронів: прикордонники припинили контрабанду зброї в Україну

У ДПСУ зазначили, що увагу прикордонників привернув мікроавтобус "Рено". Було прийнято рішення додивитися автомобіль більш уважно з інспектором митниці.

В результаті в машині були виявлені схованки під водійським сидінням і обшивкою. У них знаходилися боєприпаси і телескопічні кийки. Всього у громадянки України було вилучено:

800 гільз калібру 7,62 мм;

4,5 тисячі куль калібрів 7,83 і 8,6 мм;

24 Телескопічні кийки 23 і 26 дюймів.

Співробітники Національної поліції провели слідчі дії. Автомобіль вилучено. Про можливе вчинення кримінального правопорушення повідомлено до Любомльського відділення Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Фото: українські прикордонники припинили контрабанду зброї (dpsu.gov.ua)