RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Телескопні кийки і тисячі патронів: прикордонники припинили контрабанду зброї в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

При огляді автомобіля громадянки України в пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею були виявлені тисячі патронів і телескопічні дубники. Боєприпаси жінка намагалася ввезти в країну незаконному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ГВС).

У ДПСУ зазначили, що увагу прикордонників привернув мікроавтобус "Рено". Було прийнято рішення додивитися автомобіль більш уважно з інспектором митниці.

В результаті в машині були виявлені схованки під водійським сидінням і обшивкою. У них знаходилися боєприпаси і телескопічні кийки. Всього у громадянки України було вилучено:

  • 800 гільз калібру 7,62 мм;
  • 4,5 тисячі куль калібрів 7,83 і 8,6 мм;
  • 24 Телескопічні кийки 23 і 26 дюймів.

Співробітники Національної поліції провели слідчі дії. Автомобіль вилучено. Про можливе вчинення кримінального правопорушення повідомлено до Любомльського відділення Головного управління Нацполіції у Волинській області.

Фото: українські прикордонники припинили контрабанду зброї (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, наприкінці травня румунські прикордонники зупинили для перевірки вантажівку, яка їхала в Україну. В ході огляду в ньому виявили понад 2,8 тисячі одиниць зброї та боєприпасів.

Читайте РБК-Україна в Google News
зброяпограничникиконтрабанда