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Телескоп NASA сфотографував залишки зірки після її вибуху

Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп IXPE, який належить NASA та італійському космічному агентству - зробив свій перший знімок. На фотографії можна побачити залишки зірки, яка вибухнула кілька століть тому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.

На фотографії зображена "Кассіопея А" - залишок зірки. Космічне тіло вибухнуло ще в 17-му столітті.

"Зображення "Кассіопеї А" через IXPE дуже добре, і ми з нетерпінням чекаємо аналізу даних поляриметрії, щоб дізнатися ще більше про цей надновий залишок", - зазначив астроном Паоло Соффітта з Національного інституту астрофізики в Римі.

Під час вибуху зірки - її ударні хвилі охопили навколишній газ, нагріли до високих температур і прискорили частинки променів, утворивши таким чином хмару, що світиться

Відзначається, що "Кассіопея А" вже вивчали раніше, втім, нова фотографія допоможе вченим подивитися на космічний об'єкт під іншим кутом.

Фото: телескоп NASA сфотографував залишки зірки після її вибуху (NASA)

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як Hubble сфотографував космічний " вир "у сузір'ї "Тукан".

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NASA