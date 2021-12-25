Телескоп James Webb відправився в космос: що його чекає далі

Сьогодні, 25 грудня, одноразова ракета-носій Ariane 5, що була побудована Європейським космічним агентством - вивела на орбіту Землі телескоп James Webb. Космічна обсерваторія продовжить свій рух до точки Лангранжу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.

Чому саме точка Лангранжу

Це особливе місце в космосі, де тяжіння небесних тіл, у тому числі Землі й Луни - дозволять телескопу перебувати у нерухомому стані. Точка розташована на відставні 1,5 млн кілометрів від нашої планети й найкраще підходить обсерваторії для огляду Всесвіту.

#NASAWebb is safely in space with its solar array drawing power from the Sun! Its reaction wheels will keep the spacecraft pointed in the right direction so that its sunshield can protect the telescope from radiation and heat: https://t.co/NZJ7sSJ8fX#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/s4nfqvKJZD — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021

Запуск ракети відбувся з космодрому Куру, що розташований в джунглях Французької Гвіани неподалік від узбережжя Атлантичного океану.