Telegram открывает Stories для всех пользователей

Сегодня в мессенджере Telegram открыли доступ к функции Stories для всех пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.
Так, сегодня мессенджеру Telegram исполняется 10 лет.
Дуров отметил, что следующим шагом для Telegram является выход за рамки обмена сообщениями. Он хочет, чтобы мессенджер стал лидером инноваций в социальных сетях в целом.
"Сегодняшнее постепенное открытие Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram. Хотя последнее десятилетие было увлекательным, следующие 10 лет станут временем, когда Telegram раскроет свой настоящий потенциал", - написал он.
Функцию stories в Telegram анонсировали еще в июне. Они стали доступны премиум-пользователям в июле.
Такие истории в мессенджере могут храниться от 6 до 48 часов, в зависимости от желания пользователя. При этом каждый может самостоятельно определять, кто из их контактов будет иметь доступ к их историям.
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