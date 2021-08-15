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У Telegram стрімко збільшується кількість каналів з продажу фейкових COVID-сертифікатів

Автор: Сергій Пишкін

У клауд-месенджері Telegram стрімко збільшується попит на фейкові COVID-сертифікати. З початку березня кількість каналів, які їх продають, зросла на 257%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Computerworld.

Кількість активних каналів на сьогодні досягає 2500. З початку весни поточного року, кількість підписників цих груп зросла на 566%. Їх середня кількість участників становить 100 тисяч, однак деякі з каналів відзначились й 450 тисячами. Вартість фейкових COVID-сертифікатів впала з 200 доларів до 100.

Наразі відомо, що найбільше нелегальними послугами зацікавлені користувачі месенджеру зі Швейцарії, Нідерландів, Франції, Греції та Італії.

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