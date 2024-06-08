В Telegram наблюдается сбой

По данным сервиса Downdetector, в настоящее время в Telegram наблюдается серьезный сбой. Уже более 30 тысяч пользователей мессенджера сообщили о проблемах с ним:

67% жалуются на проблемы с интернет-соединением;

30% - на проблемы с приложением;

2% - на проблемы при входе;

1% - на проблемы с отправкой сообщений.

Согласно онлайн-карте Downdetector, больше всего жалоб поступает из США, но в Украине проблемы с приложением также наблюдаются.