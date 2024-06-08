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В Telegram наблюдается сбой

Фото: в Telegram произошел сбой (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В мессенджере Telegram вечером в субботу начались проблемы. В частности, мессенджер теряет подключение к сети, а пользователи не могут отправить сообщение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

По данным сервиса Downdetector, в настоящее время в Telegram наблюдается серьезный сбой. Уже более 30 тысяч пользователей мессенджера сообщили о проблемах с ним:

  • 67% жалуются на проблемы с интернет-соединением;
  • 30% - на проблемы с приложением;
  • 2% - на проблемы при входе;
  • 1% - на проблемы с отправкой сообщений.

Согласно онлайн-карте Downdetector, больше всего жалоб поступает из США, но в Украине проблемы с приложением также наблюдаются.

 

Напомним, в феврале в США произошел масштабный сбой телефонной сети. Из-за сбоя клиенты компании AT&T не могли звонить, отправлять сообщения или выходить в Интернет.

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