В Telegram наблюдается сбой

В мессенджере Telegram вечером в субботу начались проблемы. В частности, мессенджер теряет подключение к сети, а пользователи не могут отправить сообщение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
По данным сервиса Downdetector, в настоящее время в Telegram наблюдается серьезный сбой. Уже более 30 тысяч пользователей мессенджера сообщили о проблемах с ним:
Согласно онлайн-карте Downdetector, больше всего жалоб поступает из США, но в Украине проблемы с приложением также наблюдаются.
Напомним, в феврале в США произошел масштабный сбой телефонной сети. Из-за сбоя клиенты компании AT&T не могли звонить, отправлять сообщения или выходить в Интернет.
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