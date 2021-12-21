У Telegram з'явиться функція захисту від спойлерів

"Месенджер незабаром зможе підтримувати приховування потенційно конфіденційного або такого тексту, який псує фільм. У записі екрана ми бачимо, що ця опція прихована в меню стилів при тривалому натисканні, яке з'являється, коли ви вибираєте текст. Як тільки ви натиснете "надіслати", ви помітите, що відправлене повідомлення замінюється нечіткими піксельними заповнювачами замість фактичних слів і речень. Вихідний текст відображається тільки при натисканні на нього", - пише видання.

Як стало відомо, нововведення з'явиться у вигляді вибору формату тексту. Будь-який з користувачів зможе виділити частину текстового повідомлення до відправки, який хоче тимчасово засекретити, і застосувати до нього формат "Спойлер". Позначений текст буде заблюрен, а одержувач зможе прочитати його тільки при натисканні на повідомлення.