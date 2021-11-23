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Тelegram під наглядом. У МВС відзвітували про боротьбу з "друзями" коронавірусу

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 14:32
Тelegram під наглядом. У МВС відзвітували про боротьбу з "друзями" коронавірусу Фото: у МВС відзвітували про боротьбу з "друзями" коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулий тиждень відкрили 172 справи за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID. До суду направили 22 кримінальних провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перешого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна в Facebook.

Правоохоронці здійснили 13 обшуків в Дніпропетровській, Житомирській, Харківській, Закарпатській, Миколаївській областях та у Києві.

Також навідалися до туристичного агентства у Харкові, яке пропонувало отримати підробні ПЛР-тести. В цілому, вилучено 61 підроблених ПЛР-тестів, 54 свідоцтв про вакцинацію та сертифікатів.

"В одному з випадків ділки просто пропонували свої послуги в коментарях в Інстаграм. Ну, і звичайно, відповіли на таку пропозицію наші правоохоронці. Як виявилося, шукав клієнтів звичайний приватний підприємець і діяв за попередньою змовою з сімейним лікарем "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Ужгородської міської ради", - написав він.

За 2 700 гривень пропонували підробити сертифікат і навіть із можливістю внесення його в "Дію", зазначив він.

"Телеграм також під нашим наглядом. Наприклад, викрили шахраїв в Харкові, які від імені лабораторії ТОВ "ОН Лаб" через месенджер пропонували паперові довідки у регіонах України про негативний результат ПЛР-тесту на COVID19. Всіх затримали та повідомили про підозру", - написав він.

Нагадаємо, у Миколаєві підліток продавав підроблені COVID-сертифікати.

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Коронавірус Міністерство внутрішніх справ України
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