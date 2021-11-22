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Створив фейковий додаток "Дія": у Миколаєві підліток продавав підроблені COVID-сертифікати

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Миколаїв, Понеділок 22 листопада 2021 13:47
Створив фейковий додаток "Дія": у Миколаєві підліток продавав підроблені COVID-сертифікати Фото: у Миколаєві підліток створив підроблений додаток "Дія" та продавав фейкові COVID-сертифікати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

У Миколаєві викрили неповнолітнього хлопця, який за гроші надавав доступ до сайту, схожого на додаток "Дія". Він створював фальшиві сертифікати вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Підліток отримував від 250 до 650 гривень за доступ до підробленого сайту. Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів РФ. Далі він переказував гроші на банківську картку.

Після оплати зловмисник відправляв замовнику архів із програмним забезпеченням, клієнту залишалося його інсталювати на власний смартфон. На сайті було авторизовано понад тисяча користувачів.

Поліція провела обшуки за місцем проживання хлопця. У нього знайшли вихідні файли фейкового мобільного додатку "Дія", листування з покупцями, відомості про продаж архіву та отримані кошти.

Наразі правоохоронці вживають заходів, щоб заблокувати всі канали розповсюдження фейкової програми. Також вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу.

Створив фейковий додаток &quot;Дія&quot;: у Миколаєві підліток продавав підроблені COVID-сертифікатиФото: підліток продавав фейкові сертифікати вакцинації від коронавірусу (gp.gov.ua)

Нагадаємо, під Нікополем 25-річна дівчина для їзди у громадському транспорті міжобласного сполучення змайструвала підроблений сертифікат про вакцинацію, який роздрукувала на кольоровому принтері.

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