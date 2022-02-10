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Telegram, культ Дурова та брат-геній: як месенджер підкорює світ

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Четвер 10 лютого 2022 13:56
Telegram, культ Дурова та брат-геній: як месенджер підкорює світ Фото: як Telegram підкорює світ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Месенджер Павла Дурова Telegram став справжнім конкурентом для інших соціальних мереж, у тому числі й для Facebook. Водночас не усі знають подробиць історії платформи та життя самого програміста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Wired.

Брат-геній та перші кроки у програмуванні

Павло був не єдиною дитиною у сім’ї. Разом з ним ріс і його старший брат - Микола Дуров. Останній з самого дитинства відрізнявся від своїх ровесників: вже у 3 роки він міг читати на рівні дорослої людини, а у 8 - розв’язувати кубічні рівняння. Через деякий час Микола вже представляв Росію на міжнародних олімпіадах з математики та інформатики та став дворазовим чемпіоном світу з програмування.

Дуров розпочав свій шлях з кодування вже у 10-річному віці під опікою Миколи. Втім, старший брат, попри свою геніальність, виявився доволі залежним від думки та порад матері, яка допомагає та контролює кожен його крок.

Павло - навпаки, був бунтівником, який бажав, аби усе було так, як він хоче.

Обидва брати навчалися в державному університету Санкт-Петербургу. Павло пішов по стопах свого батька й обрав для себе філологію. Зрештою, тяга до кодування дала про себе знати. Вже під час навчання він створив онлайн-бібліотеку від якої стали "залежними" деякі зі студентів. Пізніше він організував онлайн-форум у якому створював провокаційні дискусії та називав себе "Архітектором".

Перше посягання на територію Facebook

Вебсайти з університетських часів Дурова - привернули увагу його колишнього однокласника В’ячеслава Мірілашвілі, який свого часу переїхав до США та "ознайомився" з Facebook.

Після контакту з Дуровим, Мірілашвілі запропонував йому ідею нової соціальної мережі "ВКонтакте". Платформа стала переосмисленням вебсайтів університету. Вже через деякий час до них приєднався їх товариш Лев Левієв.

Деякий час Дуров самостійно створював "ВКонтакте", а завдяки його біло-синьому дизайну, соціальну мережу неодноразово звинувачували у плагіаті Facebook.

Головні секрети Telegram та ідолопоклонство

Створення Telegram стало справжнім проривом в історії соціальних мереж. Месенджер неодноразово входив до списку найбільших світових платформ та налічує лише майже 30 основних співробітників.

Деякий час Telegram не мав власного джерела доходу.

Соціальна мережа має й низку противників серед кола політиків різних країн, які звинувачують месенджер у тому, що вона є притулком для радикальних активістів.

Сьогодні ж загальна кількість користувачів платформи наближається до 200 мільйонів, які щодня надсилають майже 70 млрд повідомлень у день, а її феноменальна популярність все більше привертає увагу інших людей.

Ще у січні 2021 року, WhatsApp, який сьогодні належить компанії Meta оновив власну політику конфіденційності. Через розмитість її трактування - користувачі месенджеру були налякані тим, що їм, нібито, доведеться ділитися з Цукербергом власними даними. Внаслідок цього мільйони людей "втекли" до Telegram.

Колишній голова відділу росту та партнерства Telegram Еліс Кампо розкрив деякі подробиці з внутрішнього "життя" Telegram:

  • під час роботи Кампо не мав доступу до чітких цифр статистки, що трохи контрастувало з його колишньою роботою у WhatsApp. За його словами, усім працівникам доводилося вірити Дурову на слово;
  • Дуров завжди був доволі загадковою фігурою через максимально рідкісні інтерв’ю та свій "чорний гардероб". Водночас у Telegram-каналі він часто виступає у ролі філософа, який ділиться певними порадами або ж думками. Всередині компанії, найближче оточення програміста відноситься до нього, як до божественної фігури. Дурову ніколи не заперечують, а його слово є законом. Колишній співробітник Telegram Антон Розенберг порівняв це з сектою;
  • Telegram не встановив наскрізне шифрування за замовчуванням, у зв’язку з чим його у США часто критикую за безпеку. За словами Кампо, співробітники платформи "технічно" можуть прочитати повідомлення користувача месенджеру, втім він не знає, чи відбувались колись такі інциденти. Зрештою, зробити це у великих масштабах доволі складно.

Тепла домівка для активістів?

Месенджер володіє ідеальними умовами для планування зустрічей, або ж навіть "масштабних вилазок". Платформа поєднує приватні повідомлення та публічні канали, що є доволі зручно для активістів або ж навіть радикалів.

Водночас Telegram став притулком й для продемократичних протестувальників з Білорусі, Гонконгу та інших країн.

Праві також вважають платформу "своєю хатою". Наприклад, в Німеччині рухи проти коронавірусних обмежень використовували додаток для власних цілей. Такі вилазки неодноразово приводили до штурму державних установ та постраждалих серед активістів, а також правоохоронців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Telegram загрожує штраф у 55 мільйонів євро від Німеччини.

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