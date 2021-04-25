RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Тіла чотирьох осіб виявили в покинутому колодязі в Одеській області

Автор: РБК-Україна

У селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району Одеської області 25 квітня в покинутому колодязі виявили тіла чотирьох осіб. Серед загиблих троє чоловіків і одна жінка.

Про це повідомила прес-служба управління Національної поліції України в Одеській області.

У поліції уточнили, що загиблі - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років. На місці події працюють рятувальники і слідчо-оперативна група. Обставини трагедії встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Фото: місце події в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вдень 24 квітня в Дніпрі невідомий обстріляв автомобіль Toyota LandCruiser,в результаті чого загинув чоловік. У місті введено поліцейська спецоперація.

Відзначимо, раніше, в Києві невідомий відкрив вогонь по дорожникам, які виконували ремонтні роботи в Печерському районі.

РБК-Україна раніше повідомляло, що в Києві чоловік стріляв у охоронця магазину через зауваження про відсутність маски.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Одеса