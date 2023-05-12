Техника от "Фокстрота" стала частью системы ПВО Украины, - Выходцев

"Дорогие воины зенитной ракетной бригады! Война забрала у нас мир и спокойствие, но именно Ваша ежедневная работа позволяет нам жить дальше, работать, тренироваться, готовиться к соревнованиям и побеждать в них! Пусть эта техника хоть немного облегчит Ваш тяжелый ратный труд и ускорит победу над врагом. Слава Украине", - обратилась к защитникам неба Валентина Федорчук, организатор фестиваля "Парад надежд", заслуженный тренер Украины по спортивному танцу.

Еще во время фестиваля, который прошел в Киеве 25 марта, Валентина Федорчук, открывая вечернее отделение "Парада", передала в фонд БОН деньги на нужды защитников неба над Киевом. А "Фокстрот" в тот вечер вручил заместителю командира зенитной ракетной бригады ноутбук для передового дивизиона и пообещал усилить транш от "Парада надежд", удвоив переданную организаторами турнира сумму.

"Все озвученное в марте на паркете "Парада надежд" стало действительностью уже через несколько недель: мы объединились ресурсами и в очередной раз усилили бригаду, которая является частью ПВО и сбивает до 100% вражеских ракет и дронов над Киевом. Для нас такая инициатива логична, ведь в рамках работы корпоративного штаба "Помощь нашим" мы шефствуем над 14 воинскими частями ПВО Воздушных сил Украины. Бойцы этого воздушного фронта тяжелым трудом, пристально всматриваясь в мониторы, ломают катастрофические планы агрессора против мирных украинцев. Спасибо, что миссию поддержки защитников неба с нами разделили наши давние социальные партнеры из "Парада надежд", - говорит Алексей Зозуля, исполнительный директор "Фокстрота".

Еще в октябре 2022 эффективность сил противовоздушной обороны Украины составляла от 64% (по данным Генштаба Украины), а уже в декабре прошлого года цифра достигла 85-90% (по оценке Центра военно-правовых исследований). За время начала войны увеличилось количество систем ПВО, переданные Украине мировыми партнерами для защиты независимости Украины.

"Наши ноутбуки, смарт-телевизоры, телефония стали частью системы ПВО Украины, поэтому мы верим, что помощь техникой от "Фокстрота" важна для эффективности Воздушных сил Украины и родственных войск, защищающих небо Украины, - говорит председатель Совета учредителей группы компаний "Фокстрот" Геннадий Выходцев.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения России в Украину ритейлер "Фокстрот" передал Силам обороны Украины и волонтерам техники на более 15 млн грн, из них 1,5 млн грн – силам противовоздушной обороны Украины.

В феврале 2023 года председатель наблюдательного совета сети "Фокстрот" Валерий Маковецкий был награжден памятным нагрудным знаком "При содействии Воздушным силам Вооруженных сил Украины" от имени командующего воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николая Олещука.

Напомним, деятельность фонда БОН (Благотворительное объединение нации) направлена на содействие целостности и суверенности Украины и обеспечение прав и свобод украинцев. Фонд БОН активно работает с 2014 года и формирует тот же крепкий тыл как для военных, так и гражданских.

ГК "ФОКСТРОТ" уже 20 лет выступает партнером Международного турнира по спортивным танцам "Парад надежд". 33 года турнир организует школа спортивного танца "Спорт-Данс".