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Технический коллапс произошел из-за аварии в дата-центре De Novo: когда заработают сервисы

Киев, Суббота 26 апреля 2025 12:36
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Технический коллапс произошел из-за аварии в дата-центре De Novo: когда заработают сервисы Фото: технический сбой 26 апреля произошел из-за аварии в дата-центре De Novo (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный технический сбой в Украине утром 26 апреля произошел из-за аварии в дата-центре De Novo. Работу сервисов восстановят в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора компании De Novo Максима Агеева.

"Сегодня утром в нашем дата-центре произошла авария, в результате которой было обесточено все здание, где находятся наши дата-центры и облачные сервисы", - сказал он.

По словам директора, утром специалисты проводили регламентные работы по замене источников бесперебойного питания. Во время этого сработала одна из систем переключения питания и заблокировала доступ к батареям и генераторам. Авария длилась 14 минут - с 8:03 до 8:17.

"Проблема заключалась в том, что было обесточено большое количество оборудования как наших клиентов - крупных банков, предприятий, так и наших облачных платформ. Восстановление работы этих систем занимает много времени", - пояснил Агеев.

По состоянию на 11:10 специалисты восстановили работу публичных облаков, но работы продолжаются.

"Сейчас авария ликвидирована в течение почти трех часов и некоторые крупные игроки, наши пользователи, как банки, обещают полностью восстановить работу своих сервисов, еще в течение ближайшего часа", - добавил Агеев.

Директор De Novo опроверг информацию о хакерской атаке и причастности россиян к сбою. Он отметил, что причина проблемы - технические факторы.

Масштабный технический сбой в Украине

Утром 26 апреля в Украине зафиксировали массовые проблемы в работе онлайн-сервисов, в частности, в приложении "Дія", банковских терминалах и некоторых других цифровых платформ. Известно, что не работали сервисы Google Pay и Apple Pay, фиксировали сбои в работе "Новой почты", "Ощадбанка" и т.д.

Известно, что по состоянию на 12:00 "Ощадбанк" и "Новая почта" возобновили работу онлайн-сервисов.

Сооснователь онлайн-банка Monobank Олег Гороховский предполагал, что произошла хакерская атака на один из крупных дата-центров. Но позже он эту информацию опроверг.

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