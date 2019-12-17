Техкорпорації США звинувачуються у експлуатації дитячої праці

Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates пред'явила колективний позов п'ятьом провідним американським технологічним корпораціям через експлуатацію дитячої праці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на позов правозахисників.

Як зазначається, компаніям Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies та Alphabet, що є материнською компанія Google, закидають причетність до "жорстокої та брутальної" експлуатації дитячої праці.

Позивачі зібрали докази, що технологічні гіганти отримували певний зиск від безоглядного застосування дитячої праці під час видобутку кобальту в Демократичній Республіці Конго. Автори колективного позову наголошують, що діти в країні працюють під час видобутку кобальтової руди в "умовах кам'яного віку". За виснажливу працю в нелюдських умовах неповнолітні отримують два-три долари на місяць.

Колективний позов базується на позовах 14 анонімних осіб, більшість з яких - родичі дітей, які загинули або стали каліками під час видобутку кобальтової руди у Конго.

Згідно з наявними на сьогодні даними, на території Конго міститься понад 65% світових запасів кобальту. Однак видобуток його в цій країні постійно критикують через масові порушення прав працівників, у тому числі нехтування елементарними правилами безпеки, а також через широке застосування дитячої праці.

Нагадаємо, студенти Львівського міжрегіонального училища залізничного транспорту повідомили, що керівництво навчального закладу експлуатує їх працю і вимагає хабарі за заліки. Студенти анонімно розповіли, що їх змушують розвантажувати фури з книгами, в тому числі і по ночах, бетонувати стовпи, встановлювати їх і натягувати паркан.