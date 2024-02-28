В Техасе из-за лесных пожаров остановили завод по сборке ядерного оружия

Как отмечает издание, из штата эвакуированы тысячи жителей. Информации о жертвах стихии пока нет. Кроме того, было принято решение о приостановке работы объекта по сбору ядерного оружия из-за угрозы распространения пожара.

"Мы эвакуировали наш персонал, второстепенный персонал по объекту, только по соображениям осторожности", - сказал представитель производственного офиса Национального управления по ядерной безопасности в Pantex Лейф Пендерграфт.

Также местная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об уничтожении домов.

Сообщается, что ситуация усложнена сильными ветрами, из-за которых огонь распространяется по сухой траве в разы быстрее. Однако спасатели и спецслужбы ожидают более благоприятных погодных условий, которые прогнозируют на четверг.