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В Техасе из-за лесных пожаров остановили завод по сборке ядерного оружия

Фото: в Техасе из-за лесных пожаров остановили завод из сборника ядерного оружия (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Панхендле, штат Техас, бушует лесной пожар. В связи с этим местные власти провели массовую эвакуацию гражданского населения, также был приостановлен завод по сборку ядерного оружия Pantex.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.

Как отмечает издание, из штата эвакуированы тысячи жителей. Информации о жертвах стихии пока нет. Кроме того, было принято решение о приостановке работы объекта по сбору ядерного оружия из-за угрозы распространения пожара.

"Мы эвакуировали наш персонал, второстепенный персонал по объекту, только по соображениям осторожности", - сказал представитель производственного офиса Национального управления по ядерной безопасности в Pantex Лейф Пендерграфт.

Также местная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об уничтожении домов.

Сообщается, что ситуация усложнена сильными ветрами, из-за которых огонь распространяется по сухой траве в разы быстрее. Однако спасатели и спецслужбы ожидают более благоприятных погодных условий, которые прогнозируют на четверг.

Недавние лесные пожары в мире

Напомним, в начале февраля в результате бурлящих в центральной части Чили лесных пожаров погибли по меньшей мере 46 человек.

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