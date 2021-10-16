В Техасі під час арешту сталася стрілянина, загинув помічник констебля

В Техасі, в одному з барів Г’юстона сталася стрілянина під час арешту. Один з помічників констебля загинув, ще двоє - отримали вогнепальні поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP .

Зазначається, що помічники констебля намагалися провести арешт в барі, однак один з відвідувачів - відкрив по них вогонь у спину з гвинтівки. Один з правоохоронців помер у лікарні, ще двоє - госпіталізовані.

Одного з порушників було затримано, однак стрілок й досі розшукується.

Поліція Г’юстона розпочала розслідування. Згідно з їхньою версією, помічники констебля планували завадити пограбуванню.