RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Тедіс Україна" - в ТОП-50 найкращих компаній 2021 року

Автор: Наталія Гурковська

Журнал "Влада та гроші" представив підсумковий фірмовий рейтинг найкращих національних компаній 2021 року, до якого увійшов один із провідних FMCG-дистриб'юторів країни "ТЕДІС Україна".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначає видання, повністю вибудована організація логістики та продажу дозволяє "ТЕДІС Україна" надавати ефективні та прозорі послуги національним та міжнародним партнерам. Національна логістична структура компанії налічує 32 регіональні структурні підрозділи, які обслуговують 45 тис. роздрібних торгових точок по всій території України.

Зазначимо, що спочатку до long-list рейтингу журналу "Влада та Гроші" потрапили двісті найбільших підприємств України, з яких авторитетне журі обрало ТОП-50 компаній - тих, хто цього року справили найбільший вплив на розвиток економіки України. Ознайомитись з повною версією рейтингу можна тут.

Як повідомлялося раніше, "ТЕДІС Україна" став володарем першої національної премії Ukrainian Logistics Award-2021. Компанія була відзначена в номінації "Найстабільніша логістична компанія".

Нагадаємо, мажоритарним акціонером компанії "ТЕДІС Україна" є бізнесмен Борис Кауфман.

Читайте РБК-Україна в Google News
инвестиции в Украину