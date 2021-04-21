"Тедіс Україна" перерахувала понад 200 млн грн податкових зарплатних відрахувань за 2020

Компанія "Тедіс Україна" оприлюднила ключові показники податкових відрахувань з фонду оплати праці за 2020 рік. Підсумкові відрахування з зарплат співробітників склали 204,515 млн грн.

"З моменту заснування компанії "Тедіс України" у 2011 році всі співробітники були офіційно оформлені згідно з КЗпП, отримували білі зарплати, були соціально захищені. Ми переконані, що такий підхід - це один з базових "гігієнічних" принципів, які повинен впроваджувати будь-який бізнес щодо своїх співробітників", - заявив директор Департаменту по роботі з персоналом компанії Ірина Івасюк.

З цієї суми, податок з доходів фізичних осіб склав 93,512 млн грн, військовий збір - 7,775 млн грн, єдиний соціальний внесок - 103,228 млн грн.

Нагадаємо, за 2020 рік компанія виплатила понад 1,4 мільярда гривень податкових відрахувань. Це на 5% більше, ніж роком раніше.

При цьому сума сплаченого компанією "Тедіс Україна" роздрібного акцизу, що поповнив місцеві бюджети, склала 705 млн грн. Це дозволило їй стати найбільшим платником роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів в Україні.

Зокрема, компанія направила найбільше податків у такі міста: Київ - 65,6 млн грн податків, Одеса - 61,6 млн грн податків, Дніпро - 44 млн грн податків, Кривий Ріг - 33,3 млн грн податків, Маріуполь - 31 млн грн податків.

Крім того, з січня минулого року компанія є учасником спільного проекту з European Business Association і Lugera Ukraine "прозорий бізнес-білі зарплати". Крім "Тедіс Україна" серед учасників проекту - MasterCard, PWC, Auchan Retail Україна та інші.