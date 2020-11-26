"Тедис Україна" має намір йти у Верховний суд

Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедис Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ), компанія планує подати касацію.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Компанія "Тедис Україна" не згодна з цим рішенням суду і буде звертатися до Верховного суду з касаційною скаргою на попередні рішення судів для скасування рішення АМКУ. А дане рішення суду Північного вважаємо необґрунтованим і незаконним. Подібне рішення може привести не тільки до втрат мільярдів податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів України, але і скорочення робочих місць по всій Україні в період коронакризи", - повідомляється на сайті компанії.

Нагадаємо, "Тедис Україна" - одна з найбільших дистриб'юторських компаній. Штат компанії налічує близько 2,300 тис. співробітників. Регіональна мережа складається з 32 структурних підрозділів по всій території країни.