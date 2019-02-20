Впродовж 2019 року "Дніпрогаз" повірить 20,7 тис. лічильників газу

За результатами повірки понад 33% приладів були визнані непридатними до подальшого використання

Совместно с представителями ГП "Днепрстандартметрология" специалисты ПАО "Днепрогаз" за прошлый год провели бесплатную поверку почти 13 тыс. бытовых счетчиков газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Такая процедура предусмотрена действующим законодательством, позволяет потребителям получить достоверный учет природного газа и обеспечивает корректные начисления за объемы использованного энергоресурса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по результатам поверки счетчиков в 2018 году более 33% приборов были признаны государственными поверителями непригодными к дальнейшему использованию. Среди основных причин – изношенность механизмов счетчика за время его эксплуатации, что влияет на корректность дальнейшего измерения объема потребленного газа. Кроме того, в течение прошлого года специалисты зафиксировали 230 фактов вмешательства в работу приборов учета газа.

"Мы распределяем природный газ для 397 тыс. бытовых потребителей, 20% из которых еще не обеспечены счетчиками. Поэтому замена приборов учета, не прошедших поверку, является достаточно актуальным вопросом. Увеличение расходов на эти работы НКРЭКУ не пересматривали уже более трех лет, - заявил главный метролог "Днепрогаза" Эдуард Слуцкий. – Поэтому средств на эти расходы катастрофически не хватает".

За прошлый год в Днепре было заменено 4,7 тыс. непригодных счетчиков, из которых отремонтировано в условиях заводов-производителей – более 2,9 тысяч. В этом году на территории лицензионной деятельности ПАО "Днепрогаз" поверке подлежат более 20,7 тысяч счетчиков, однако госрегулятор предусмотрел средства на замену приборов учета на сумму 685 тыс. гривен, что составляет около 27% от общей потребности.