Тобі пощастило, ти не такий як всі. Ти працюєш в даркнетi

Это жизнь тех, кто ещё не понял, что можно её поменять.

Для меня деньги бумага, для тебя свобода,

На американскую мечту сегодня мода.

С. Шнуров

Давайте на чистоту. Времена когда «тебе повезло – ты не такой, как все» остались в нулевых. Сегодня, если «ты работаешь в офисе», о тебе вряд ли споют сладкоголосые подружки Шнура.

Наверняка каждый из вас бывал в даркнете. Сегодня в теневой сети можно найти то, что скрыто от глаз обычного пользователя обычной сети. Попасть в глубокий интернет можно при помощи специального браузера TOR. Это проще, чем кажется, и по силам не только хакерам. Телеграм-канал @TGHydra, который периодически публикует вакансии даркнета, считает, что десятки тысяч пользователей со всего мира сегодня отдают предпочтение этой скрытой части интернета из-за её анонимности, безграничных возможностей и отсутствия цензуры. О возможностях теневой сети можно говорить много, но нас интересует возможность заработать. Сделать это безопасно и конфиденциально.

Самые популярные вакансии даркнета не связаны с нарушением закона, но почти все из них оплачиваются дороже, чем в обычном интернете. Ниже мы привели ТОП-10 вакансий для удалённой работы, найденных в даркнете.

Копирайтер/писатель

Копирайтер пишет рекламные тексты, статьи, переводы, посты на форумах, новости, интервью. Оплата за символы в среднем в 3-5 раз выше, чем на знаменитом сайте Advego; при постоянном заказчике может добавиться оклад. Общий доход зависит от уровня автора и сферы его знаний.

Ожидаемая зарплата при полной занятости — 500-1700$ в месяц.

Администратор ТГ-канала

Многие ресурсы в даркнете имеют свои телеграм-каналы для связи с широкой публикой, для рекламы и публикации важных новостей. В задачи администратора входит одобрение тем, выбор формата статей, проверка их содержания и грамотности, коррекция текстов. Уровень ответственности выше, чем у писателя, как и его доход.

Зарплата в даркнете в среднем 1000-2000$ в месяц, в зависимости от проекта и загруженности.

Дизайнер/художник/видеомонтажёр

Графический дизайнер, умеющий рисовать — популярная вакансия. Он разрабатывает логотипы, художественно оформляет сайты, иллюстрирует статьи, рисует баннеры и рекламные страницы. По совместительству или как отдельная специальность востребованы те, кто умеет работать с видео: монтаж, техническая обработка, добавление графических элементов и т.п. Как и в других творческих профессиях, вознаграждение такой работы сильно зависит от портфолио и удачи, а также сложности и срочности работы.

В среднем зарплата дизайнера/художника в даркнете составляет 1000-2000$ в месяц.

Модератор форума

Работа модератора — удалять сообщения или переносить их в подходящие ветки, выносить предупреждения и при необходимости блокировать пользователей, а также создавать темы и следить за соблюдением правил на форуме. Хороший модератор поддерживает доброжелательную атмосферу и при этом следит за порядком.

Доход зависит от выданных ему прав и от масштабов самого форума — в среднем 500-1000$ в месяц.

Программист

Спрос на хороших программистов в даркнете очень высок, профильные форумы переполнены предложениями о работе. Задачи и сложность варьируются от создания чат-ботов и роботов для автоматической регистрации аккаунтов до создания с нуля сайтов и платёжных систем.

Программист получает от 1200$ в месяц, но всё зависит исключительно от специализации, можно зарабатывать и 5 тысяч долларов. В некоторых случаях программисты становятся совладельцами ресурса.

Оператор сайта

Оператор может быть одновременно и онлайн-консультантом, и менеджером. Он обрабатывает заказы, ведёт переговоры по сотрудничеству и трудоустройству, консультирует пользователей.

На стоимость работы значительно влияет масштаб сайта работодателя. Если ресурс пользуется спросом, зарплата на этой должности начинается от 700$ в месяц.

Эксперт

Хотя полный список гораздо шире, можно отметить специалистов по сетевой безопасности, юристов, химиков, работников сферы связи и банковского сектора. Эксперты консультируют людей на форумах и в частном порядке, а также могут состоять в штате для помощи самому проекту. Например, в качестве редактора профильных статей.

Чаще всего консультант работает не полный день, но его средний доход при этом более 500$ в месяц.

Интернет-маркетолог

Главные задачи маркетолога — управление рекламными кампаниями и повышение популярности ресурса. Методы продвижения в даркнете практически ничем не отличаются от методов в обычном интернете. Однако большинство рекламных сетей не продвигают даркнет-ресурсы, поэтому маркетологу важно уметь обходить модерацию.

Оклад начинается от 1000$ + премии за результативную работу, причём иногда премии бывают больше оклада. Опытный маркетолог может рассчитывать на доход от 1700$ в месяц.

SEO-оптимизатор

Чтобы сайт находился по корректным запросам и был в первых строчках выдачи, требуется SEO-оптимизатор. Он работает с ключевыми словами, занимается рекламой на сторонних ресурсах, анализирует поисковые запросы, и в результате привлекает новых пользователей на ресурс.

Его зарплата в среднем ниже, чем у маркетолога, но при удачном выборе работодателя легко перешагнёт 1100$ в месяц.

Рекрутер

Подбирает персонал для работы в даркнете, и гонорар за каждого устроенного человека может доходить до 15% от его зарплаты первые несколько месяцев. Рекрутер хороший психолог и умеет убеждать, благодаря чему специалисты соглашаются на выгодные обеим сторонам условия. Но самое главное — рекрутер умеет подбирать людей, которые идеально подходят для вакансии.

Доход индивидуален, поскольку оплата сдельная. Некоторые зарабатывают по 300-500$, а кто-то способен за месяц получить более 2000$.

Многие вакансии не вошли в ТОП-10, но они не менее интересные. Встречаются объявления о поиске частных детективов, когда заказчик желает остаться анонимным. Высоким спросом пользуется специализированная информация разного рода, а значит и люди, которые имеют к ней доступ. Среди услуг популярна помощь в оформлении документов, получении кредитов или проверки своей финансовой истории.

Встречаются вакансии, требующие работы оффлайн. Курьеры для интернет-магазинов, отправители и получатели посылок из-за границы, а также люди, готовые оформить банковские карты или SIM-карты.

Помимо легальных вакансий в даркнете есть криминальные предложения, в том числе продажи баз данных, хакерские услуги, продажи краденых карт и даже распространение наркотиков. Однако несмотря на очень высокие доходы, нелегальный рынок труда не слишком популярен. Намного больше людей готовы заниматься только законной деятельностью, особенно учитывая зарплаты на легальных должностях в даркнете.

На англоязычных сайтах вакансии представлены гораздо шире, но и на русском языке попадаются хорошие варианты удалённой работы в даркнете. В основном предложения публикуются непосредственно на даркнет-сайтах, список которых можно найти в обычном интернете.

Мечтали о работали под пальмой? Вот вам полное руководство к действию. И немного цифр, напоследок. Если вы работаете в даркнете, вы смело можете позволить себе проживание в теплых краях. Возьмем, для примера, Вьетнам. Проживание в столице пляжного отдыха Нячанге, обойдется в 300 $ в месяц. За эту сумму можно арендовать отличную студию. Недельное питание обойдется и того меньше, чем на Родине, - 50 $ в неделю. На прочие расходы у вас уйдет не более 100-200 $. Вам нужен только ноутбук, WI-FI и желание все изменить.

Не благодарите