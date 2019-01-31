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У Тбілісі загинули семеро людей через виток газу

Новини » Надзвичайні події    31.01.2019 - 13:50
У Тбілісі загинули семеро людей через виток газу
Ілюстративне фото (vestikavkaza.ru)

Усі загиблі проживали в однокімнатній квартирі, де стався виток

У Тбілісі (Грузія) семеро людей загинуло унаслідок витоку газу у квартирі багатоповерхового будинку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".

Вказано, що витік газу стався у квартирі на сьомому поверсі багатоповерхівки. Аварія сталася, оскільки у квартирі неправильно встановили обігрівач.

Зазначається, що на місці працює патрульна поліція та мобільна рятувальна служба. Телекомпанія "Руставі 2" повідомляє, що усі загиблі проживали в однокімнатній квартирі, де і стався витік газу.

Нагадаємо, четверо людей, у тому числі чотирирічна дитина, загинули внаслідок вибуху газу в багатоповерховому житловому корпусі в Тбілісі. Зазначалося, що неповнолітня дитина від отриманих травм померла в лікарні. Крім того, вісім людей отримали поранення. Серед постраждалих - двоє дорослих і двоє дітей. Їх госпіталізували.

Як писало РБК-Україна раніше, у результаті вибуху в тбіліському районі Діді Дігомі загинули три людини, постраждали п'ятеро людей, в тому числі троє дітей. Так, з корпусу, де стався вибух, евакуювали громадян. Вибух, імовірно, стався через витік газу на шостому поверсі житлового корпусу.

Внаслідок вибуху в Тбілісі загинули чотири людини У житловому будинку в Тбілісі стався вибух газу
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