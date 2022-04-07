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Тайвань вводить заборону на експорт високоточних товарів до Росії

Завод напівпровідників (Фото: almayadeen.net)
Автор: Константин Широкун

Тайвань оголосив про нові санкції проти Росії, спрямовані на обмеження високотехнологічного експорту. Список заборонених до експорту в Росію товарів поповнився 57 новими позиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під заборону експорту в Росію потрапило спеціальне телекомунікаційне обладнання, компоненти інтегральних мікросхем і частотно-регульовані приводи, які можуть використовуватися в обладнанні як цивільного, так і військового призначення.

У Міністерстві економіки Тайваню заявили, що санкції вступають в силу з 7 квітня, додавши, що розширений експортний контроль відповідає міжнародним санкціям, спрямованим на посилення правил експорту і потоку стратегічних високотехнологічних товарів в Росію. Для експорту високоточної продукції всі експортери товарів в РФ тепер повинні подавати заявку на отримання ліцензії в Бюро зовнішньої торгівлі.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Санкції проти Росії