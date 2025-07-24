Таиланд и Камбоджа обменялись огнем на границе: что известно о вооруженном конфликте

Утром 24 июля между солдатами Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка - военные открыли огонь друг по другу. При этом обе стороны обвиняют друг друга в начале огня.

По словам тайских военных, первыми стрелять начали камбоджийцы. В Камбодже же настаивают, что первыми открыли огонь именно тайские солдаты, поэтому их ответили в рамках самообороны.

Стычка произошла вблизи древних храмов в пограничной зоне, где уже много лет продолжаются споры. И на этот раз обошлось не только перестрелкой: по словам представителей тайских властей, гранаты, выпущенные со стороны Камбоджи, убили по меньшей мере двух мирных жителей, еще двое были ранены. Также пострадали двое тайских военных.

Отметим, что конфликт на этой границе длится уже десятки лет, но последние недели он перешел в фазу нового обострения.

Так, накануне, 23 июля, Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и выслал камбоджийских дипломатов. Причина - недавний инцидент, когда тайский солдат потерял конечности из-за взрыва мины.

Таиланд обвиняет Камбоджу в том, что те якобы недавно заминировали пограничную зону. Камбоджийская сторона это отрицает и напоминает всем, что миллионы мин до сих пор остаются на их территории со времен длительных гражданских войн.