Таро-гороскоп на неделю. Кто осуществит заветную мечту, а кого ждет горькая правда

Эта неделя, которая началась 23 июня и продолжится до 29 июня, обещает быть насыщенной на эмоции и откровения. Некоторым знакам Зодиака звезды принесут вдохновение, другим - время отпустить прошлое или принять важные решения.
Что сулит Таро-гороскоп на неделю каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.
Карта Таро: Десятка Кубков
Значение: романтика, гармония
На этой неделе даже быт может стать волшебным. Независимо от вашего статуса в отношениях, вы способны прибавить к жизни больше романтики, легкости, красоты и нежности. Сделайте свое пространство более уютным: свечи, музыка, цветы, любимая еда - все это работает.
Карта Таро: Смерть
Значение: трансформация, перезагрузка
Эта карта не о конце, а об обновлении. Вам предстоит глубокая трансформация: изменится график, приоритеты, среда или даже видение мира. Пора навести порядок, избавиться от лишнего - в пространстве, мыслях, отношениях.
Карта Таро: Шестерка Мечей
Значение: увольнение, движение вперед
Близнецы умеют отпускать, но в этот раз что-то держит вас. Возможно, вы слишком долго держались за идею, связь или давно исчерпавшую себя ситуацию. Пришел момент сказать "достаточно" и идти дальше.
Карта Таро: Звезда
Значение: воплощение мечтаний, вдохновение
Звезда - карта исполнения желаний, символ веры, что все возможно. Сейчас - идеальный момент начать реализовывать свою сокровенную мечту. Вселенная на вашей стороне, но она хочет увидеть вашу инициативу - сделайте первый шаг.
Карта Таро: Шестерка Кубков
Значение: ностальгия, эмоциональное исцеление
Окунитесь в приятные воспоминания из детства или юности. Вспомните, что доставляло вам радость: старые песни, фильмы, любимые места, друзья. Проведите вечер, просматривая старые фото или готовя любимое блюдо.
Возвращение к прошлому поможет вам понять себя лучше и почувствовать эмоциональное исцеление.
Карта Таро: Дьявол
Значение: желание, соблазн
На этой неделе позвольте себе быть неидеальными. Вы привыкли все контролировать - расписание, чувства, даже мысли. Но иногда чрезмерная дисциплина мешает действительно жить. Разрушайте старые правила или создавайте новые, которые работают на вас.
Карта Таро: Восьмерка Кубков
Значение: удачное совпадение, новое начало
Где-то рядом есть шанс, который изменит все. Но сперва вам нужно отпустить то, что уже не работает. Это могут быть мечты, которые оказались иллюзиями, или старые связи.
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Значение: приключение, импульс
Эта неделя - не для планирования, а для действий. Карта Рыцаря Жезлов призывает вас включиться в жизнь по полной: отправиться в путешествие, согласиться на новый проект, сказать "да" неожиданному приглашению.
Карта Таро: Башня
Значение: откровение, правда
Неделя может показаться эмоционально напряженной, но на самом деле это очищение. Вы узнаете что-то важное, возможно даже шокирующее, но это избавит от иллюзий. Не бойтесь правды - она поможет пересобрать себя на новом, более крепком фундаменте.
Карта Таро: Отшельник
Значение: одиночество, внутренняя тишина
На этой неделе вы можете спокойно снять все маски и побыть наедине с собой. Это не бегство, а сознательный выбор - отдохнуть от социальных обязанностей и зарядить внутреннюю батарейку. К тому же небольшой интеллектуальный или творческий проект поможет расширить кругозор и принесет внутренний ресурс.
Карта Таро: Пятерка Жезлов
Значение: устранение проблем, работа над конфликтами
Вы как система навигации, точно фиксирующая сбои. На этой неделе звезды советуют обратить внимание на "горячие точки"- конфликты, напряжения, нерешенные вопросы, но чтобы навести порядок. Ваши действия могут не решить все сразу, но вы сможете ослабить напряжение, и люди это заметят.
Карта Таро: Семерка Жезлов
Значение: конкуренция, устойчивость
Вы значительно сильнее, чем может показаться окружению. У вас есть интуиция, мудрость, эмоциональная выносливость. Превратите ее в вызов: четкая цель, личный состязательный дух и внутреннее упрямство сделают вас практически неуязвимыми.
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