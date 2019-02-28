Промисловці звернулися до Гройсмана через тарифи на вантажоперевезення

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Промисловці просять скасувати підвищення тарифів УЗ на вантажоперевезення

Представники промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням доручити Мінінфраструктури відкликати проекти нормативних актів про підвищення тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом. Про це йдеться в листі промисловців, який є в розпорядженні РБК-Україна.

Лист адресовано прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єр-міністру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіній.

У заяві промисловці нагадали, що 1 лютого Міністерство інфраструктури України оприлюднило проекти регуляторних актів, якими передбачено разове підвищення вантажних залізничних тарифів на 14,2%, що відповідає індексу цін виробників промислової продукції за 2018 рік, і подальше застосування щоквартальної автоматичної індексації тарифів на відповідний прогнозований ІСЦ (2,5% кожен квартал) у 2019 році

"Тобто, пропонується зростання регульованого залізничного тарифу на рівні 23% грудень 2019 до грудня 2018 року, що збільшить витрати вантажовласників на близько 11,7 млрд грн в річному вимірі", - сказано в заяві.

Промисловці також нагадали, що в останні роки "Укрзалізниця" кілька разів піднімала тарифи на вантажні залізничні перевезення: з травня 2016 року на 15%, з листопада 2017 року - на 15%.

"В період з листопада 2017 року по грудень 2018 року витрати на залізничні перевезення вантажовласників в Україні виросли мінімум на 12 млрд грн, що зумовлено як індексацією регульованого тарифу на залізничні перевезення, так і зростанням вартості використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" та залізничних вагонів приватних власників", - сказано в заяві.

Так, в 2018 році вартість піввагонів власності АТ "Укрзалізниця" за рахунок "лібералізації вагонної складової тарифу" була підвищена приблизно в 4 рази, що збільшило доходи держмонополії на 4,3 млрд грн, або на 7% протягом одного року. Одночасно з цим, вартість піввагонів приватних власників у 2018 році зросла майже в 2 рази: з 600 грн на добу за вагон/без ПДВ на початок 2018 року до 1 100 грн на кінець 2018 року, що збільшило витрати вантажовласників ще приблизно на 6 млрд грн у річному вимірі.

У заяві з посиланням на АМКУ також нагадали, що "Укрзалізниця" володіє 52% робочого парку залізничних вагонів усіх видів, що є ознакою монопольного (домінуючого) становища на ринку залізничних перевезень в 2017-2018 роках.

"Незадовільний фінансовий стан АТ "Укрзалізниця", як підстава для чергового значного збільшення вантажних тарифів, більше пов'язано з недостатньою операційною ефективністю, а не з існуючою системою регулювання тарифів в останні кілька років. Особливо враховуючи той факт, що операційна рентабельність (EBITDA margin) перевезень АТ "Укрзалізниця" в 2018 році склала 21%, що значно більше, ніж у середньому по промисловості", - зазначили представники асоціацій.

Вони висловили впевненість, що "Укрзалізниця" перекладає оздоровлення свого фінансового стану на бізнес, тим самим виключаючи його з дискусії про обгрунтовані розміри збільшення залізничного тарифу.

"ІСЦ, як індикатор зміни цін на послуги АТ "Укрзалізниця", не відображає об'єктивну структуру витрат підприємства, де мінімум 50% витрат - це фонд оплати праці, на який впливає індекс споживчих цін, який в 2018 році був значно нижче (9,8%), ніж ІСЦ (14,2%)", - сказано в заяві.

Промисловці відзначають, що прив'язка вантажних тарифів ІСЦ може призвести до зниження конкурентоспроможності гірничо-металургійного, паливно-енергетичного, будівельного, сільськогосподарського та інших секторів економіки України на внутрішньому та світових ринках.

"Інвестиційна складова, яку пропонується включити до відсотку зростання залізничного тарифу, також не може бути підставою для збільшення залізничних тарифів, враховуючи, що в Україні поки що відсутній незалежний орган, який би здійснював регулювання у сфері залізничних перевезень, проводив незалежний аналіз обґрунтованості включені в тариф витрат і здійснював коригування (зменшення) тарифів у випадку, якщо інвестиції не освоюються в повному обсязі", - сказано в заяві.

У листі також підкреслюється, що в 2018 році "Укрзалізниця" освоїла лише 63% запланованих інвестицій (при плані 26,9 млрд грн освоєно 16,9 млрд грн), що дає підстави вважати, що інвестиції в 24,5 млрд грн також не будуть освоєні.

Враховуючи вищевикладене, промисловці звернулися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням доручити Мінінфраструктури відкликати зазначені проекти нормативних актів з метою їх коригування до економічно обґрунтованого рівня шляхом широкого обговорення з представниками вантажовласників і інших зацікавлених сторін.

Лист підписали президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, голова Федерації металургів України Сергій Біленький, голова Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Анатолій Татаринов, президент Союзу хіміків України Олексій Голубов, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов, виконавчий директор Української аграрної асоціації Мар'ян Заблоцький, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції "УкрФА" Сергій Кудрявцев, виконавчий директор Асоціації виробників цементу України "Укрцемент" Роман Скільський, віце-президент Асоціації підприємств скляної промисловості "Скло України" Володимир Цвєтов.