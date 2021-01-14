Тарифні збитки Операторів в 2020 році склали 1,6 млрд гривень, - РГК

Цінова кон'юнктура на газовому ринку в другому півріччі 2020 року призвела до отримання збитків операторами ГРМ за підсумками року в сумі понад 1,6 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"Головна стаття витрат – природний газ для технологічних потреб, який газорозподільні компанії купують на тарифні засоби. Цінове ралі, яке триває на європейських хабах, демонструє, що діючі тарифи на розподіл вже не покривають всі обґрунтовані витрати Операторів ГРМ", - йдеться в повідомленні.

У РГК відзначили, що Оператори систем розподілу природного газу близько 40% отриманих тарифних коштів спрямовують на закупівлю обсягів природного газу для технологічних витрат. Протягом липня–грудня 2020 року його вартість на Українській енергетичній біржі виросла на 54%. До кінця минулого року ринкова вартість газу була на третину вище індикатива, закладеного в тарифах на розподіл Операторів ГРМ. В результаті за підсумками 2020 року оператори газорозподільних мереж, що працюють під брендом РГК, сумарно отримали понад 1,6 млрд гривень збитків.

"Аналогічна ситуація спостерігається і по відношенню до тарифів на розподіл природного газу, встановленим НКРЕКП на 2021 рік. Цінове ралі, що відбувається на всіх торговельних майданчиках Європи, робить практично неможливою купівлю газу Операторами ГРМ з актуальними ринковими цінами за рахунок коштів, закладених в тарифах газорозподільних компаній", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за словами РГК, в тариф на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 850 гривень за тисячу куб. м. За результатами торгів ж на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже становить 9 650 гривень за тисячу куб. м.

"Оператори ГРМ, що працюють під брендом РГК, двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошували закупівлю технологічного газу на Українській енергетичній біржі. Але жодна з компаній не отримала пропозицій щодо купівлі ресурсу на ринку за закладені в тариф кошти. Це свідчить про те, що чинний з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всі економічно обґрунтовані витрати на придбання технологічного газу Операторів ГРМ", - йдеться в повідомленні.

Також в РГК нагадали, що в тексті Меморандуму з МВФ, підписаного президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмыгалем, було сказано, що "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) приведе тарифи на розподіл до повної компенсації витрат". На думку компанії, наслідком перекосів у регулюванні стане тарифне розбалансування на рівні операторів ГРМ і доведення їх до переддефолтного стану вже в першому півріччі 2021 року.

"Складності з покриттям всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу Операторів ГРМ можуть створити дисбаланс у відносинах газорозподільних компаній з Оператором ГТС України і до погіршення його фінансового стану. Нагадуємо, що його сертифікація проводилася за умови, що тарифи для Операторів ГРМ будуть встановлені на економічно обґрунтованому рівні. Зазначені дисбаланси створюють загрозу енергетичної безпеки в Україні", - йдеться в повідомленні.