Тарифні збитки АТ "Криворіжгаз" за 2020 рік склали понад 73 млн гривень

Різке зростання цін на газ, який АТ "Криворіжгаз" купує для технологічних потреб за тарифні засоби, привів до отримання збитків за підсумками 2020 року. З початку цього року зростання цін на газ прискорилося, тому нові тарифи не покривають усіх обґрунтованих витрат

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"АТ "Криворіжгаз" майже 40% від отриманих тарифних засобів направляє на закупівлю обсягів газу для технологічних потреб. Протягом другого півріччя 2020 року ціна на газ зросла на 54%. У той час як у торішньому тариф на розподіл його вартість була на третину нижче. За рахунок значної різниці в ціні газу і вартості газу, закладеною в тарифі АТ "Криворіжгаз" компанія за підсумками 2020 року отримала збитки в сумі 73,29 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, аналогічна ситуація склалася і з тарифами на розподіл встановленими на 2021 рік. У зв'язку з різким подорожчанням природного газу на ринку на початку року чинний з 1 січня 2021 року тариф на розподіл вже не покриває всіх економічно обґрунтованих витрат на придбання технологічного газу для пат "Криворіжгаз".

Зокрема, у прес-службі розповіли, що в тарифі на розподіл на 2021 рік вартість технологічного газу встановлена на рівні 5 800 гривень за тисячу куб. м. За результатами торгів ж на європейському хабі TTF вартість січневого газу вже становить 9 650 гривень за тисячу куб. м. АТ "Криворіжгаз" не змогло придбати газ на Українській енергетичній біржі. Компанія двічі, 29 та 30 грудня 2020 року, оголошувала торги з метою закупівлі технологічного газу, але так і не змогла придбати ресурс за передбачені в тарифі кошти.

"В тексті Меморандуму з МВФ, підписаний президентом і прем'єр-міністром, зазначено, що тарифи на розподіл повинні покривати всі витрати Операторів ГРМ. Наслідками невиконання Меморандуму з МВФ стануть зростання ризиків дестабілізації газопостачання споживачів області, розбалансування на рівні Операторів ГРМ і доведення підприємств галузі до дефолту вже в першому півріччі 2021 року", - йдеться в повідомленні.