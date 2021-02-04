Тарифні протести схвалили майже 90% українців

Абсолютна більшість українців (89%) підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів. Виступають проти 10% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 36% опитаних вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет міністрів України. Ще 29% покладають відповідальність на Верховну Раду, а 24% - на президента.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 лютого 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж у листопаді (22,1 млрд грн).

З 1 січня 2021 року уряд підвищив приблизно на третину тарифи на електроенергію. Крім того, зросли ціни на газ, а також тарифи на розподіл газу. Це призвело до масових протестів по всій Україні. В результаті Кабмін заморозив ціни на газ, а також виділив компенсацію на електроопалення.