Тарифы без изменений, субсидии и пенсии: что ждет украинцев с 1 июня 2025

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Какими будут тарифы на коммуналку с 1 июня?

Кому нужно обращаться за субсидией на неотапливаемый сезон?

Будет ли повышение пенсий в июне?

Тарифы на коммунальные услуги: без повышения

В июне 2025 большинство тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения останутся без изменений. Мораторий правительства на повышение цен на отопление, горячую воду и газ, введенный из-за военного положения, продолжает действовать.

Электроэнергия

С начала полномасштабной войны в Украине тарифы на свет повышали дважды, и оба раза это происходило с 1 июня. В 2023 году цена возросла с 1,68 до 2,64 грн, затем с 1 июня 2024 – с 2,64 до 4,32 грн. Однако на сегодня новый пересмотр тарифов не планируется.

Согласно решению Кабинета министров, единая фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей сохранится на уровне 4,32 грн/кВт-ч по меньшей мере до 31 октября 2025. Для тех, у кого есть двухзонные счетчики, "ночной тариф" (с 23:00 до 07:00) также останется неизменным – 2,16 грн/кВт-час.

Газоснабжение

Цена на газ для бытовых потребителей, которые являются клиентами НАК "Нафтогаз", остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

"Нафтогаз" продлил действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026, гарантируя стабильность цен для большинства украинцев. Другие поставщики газа также предлагают цены в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Холодная вода и водоотвод

Стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотвода остается неизменной для большинства крупных городов, где тарифы согласовываются с НКРЭКУ.

В то же время, в небольших населенных пунктах цены могут меняться, поскольку их утверждают местные власти.

Фото: повышение тарифов ЖКХ в июне не планируется (Виталий Носач, РБК-Украина)

Субсидии в июне: кому перечислят автоматически, а кому нет

С 1 мая в Украине начался неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября. Для большинства домохозяйств, получавших субсидии в предыдущем периоде, переназначение выплаты произойдет автоматически.

Это возможно при условии, что не изменились данные об имущественном положении и/или составе домохозяйства, а также отсутствует задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Важно помнить, что субсидианты обязаны сообщить Пенсионному фонду об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней.

Обратиться за назначением субсидии необходимо будет в следующих случаях:

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства оплачивают жилищно-коммунальные услуги, проживая в арендованном жилом помещении;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

Если документы подать в течение июня, жилищная субсидия все равно назначается с начала неотапливаемого сезона.

Фото: субсидии, назначенные в июне, будут действовать на весь неотапливаемый сезон (GettyImages)

Заявление на назначение жилищной субсидии с декларацией о доходах можно подать одним из следующих способов:

лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

отправить по почте в адрес органа ПФУ;

онлайн – через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества, ЦНАП;

через портал "Дия".

Для расчета жилищной субсидии на неотапливаемый сезон учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года. Пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Повышение для работающих пенсионеров и возрастные надбавки

В июне общего повышения пенсий для всех категорий пенсионеров не предусматривается. Массовая индексация пенсионных выплат состоялась в марте, а в апреле был произведен перерасчет продолжающим работать пенсионерам.

Впрочем, повышенную выплату эта категория украинцев получит в июне, а также на доплату могут рассчитывать украинцы на пенсии в возрасте от 70 лет.

Фото: надбавки в июне получат несколько категорий пенсионеров (GettyImages)

Перерасчет для работающих пенсионеров

В июне ПФУ выплатит дополнительные суммы работающим пенсионерам, которым был произведен перерасчет пенсий в апреле.

Выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня с учетом доплаты за апрель и май. Это связано с особенностями предоставления сведений об уплате ЕСВ за работников-пенсионеров (отчеты в Госреестр подаются до 1 мая, соответственно в мае начинается перерасчет выплат).

По данным Минсоцполитики, перерасчет будет касаться около 629 тыс. работающих пенсионеров. Речь идет о лицах пенсионного возраста, которые с момента последнего перерасчета (или назначения пенсии) до 1 апреля 2025 накопили 24 месяца стажа.

Возрастные надбавки

На ежемесячную доплату могут рассчитывать пенсионеры при достижении определенного возраста, если их общая пенсионная выплата меньше 10 340 грн. Эти доплаты назначаются автоматически в следующем размере:

300 грн – для лиц в возрасте от 70 до 74 лет включительно;

– для лиц в возрасте от 70 до 74 лет включительно; 456 грн – для тех, кому исполнилось от 75 до 79 лет включительно;

– для тех, кому исполнилось от 75 до 79 лет включительно; 570 грн – для лиц старше 80 лет.

Следует отметить, что в первый месяц начисление доплаты производится пропорционально количеству дней с момента дня рождения.

"Важный нюанс – это то, что начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально данному количеству дней", – объясняют в ПФУ.

При подготовке материала использовались: публикации Правительственного портала, Минсоцполитики, Пенсионного фонда Украины, "Нафтогаза".