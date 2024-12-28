Тарифы ЖКХ, новые субсидии и стаж для пенсии: к чему готовиться украинцам с 1 января

Повышение тарифов на коммуналку в Украине с наступлением января не ожидается. В то же время изменится один из показателей для расчета субсидий, а ВПЛ получат возможность оформить дополнительную льготу. Для украинцев, которые собираются на пенсию по возрасту, в очередной раз усилится требование к стажу.

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Цены на коммунальные услуги

В 2024 году стоимость коммунальных услуг постепенно росла. Хотя правительство еще с начала полномасштабной войны ввело мораторий на тарифы ЖКХ, он не распространяется на электричество, холодную воду, обслуживание домов, вывоз мусора. Именно эти услуги подорожали на 18,7% по данным Госстата. Больше всего возросла стоимость света для населения - на 63,6%.

Власти допускают дальнейшее повышение тарифов, о чем говорится в письме о намерениях руководству МВФ. Однако в меморандуме прописано, что Украина примет дорожную карту по регулированию тарифов, в частности на газ и электроэнергию, в течение 6 месяцев после окончания военного положения.

Фото: цены на газ остаются без изменений (GettyImages)

В первом месяце нового 2025 года цены на коммуналку будут оставаться стабильными.

Электроэнергия

Тариф на свет как минимум до конца отопительного сезона составляет 4,32 грн/кВт-ч. Владельцы двухзонных счетчиков могут платить за электричество вдвое меньше в ночные часы: с 23:00 до 07:00 - 2,16 грн/кВт-ч.

Газоснабжение

Бытовые потребители Украины, среди которых большинство являются абонентами "Нафтогаза" по тарифному плану "Фиксированный", будут платить за газ в январе 2025 7,96 грн/куб.м. У других поставщиков цены несколько отличаются, но не превышают 10 грн/куб.м.

Цена также "защищена" от изменений как минимум до 30 апреля 2025 года, когда завершится период отопления.

Холодное водоснабжение

Жители большинства городов Украины продолжают платить за холодное водоснабжение по довоенным тарифам.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 2022 года пыталась неоднократно согласовать повышение стоимости услуг холодного водоснабжения на фоне роста цен на электричество, реагент ы для водоканалов и т.п., однако пока безрезультатно.

Впрочем, в небольших населенных пунктах решение о тарифах принимают местные власти, поэтому цены могут расти. Также во всех городах может расти абонентская плата за пользование услугами водоснабжения.

Отопление и горячая вода

Стоимость услуг централизованного теплоснабжения и горячей воды зафиксирована мораторием правительства на время действия военного положения в стране и еще полгода после его отмены. Поэтому цены за услуги ЖКХ для бытовых потребителей остаются неизменными.

Для бытовых потребителей, которые пользуются только электрическими приборами для отопления, установлен льготный тариф на свет. До 30 апреля 2025 они могут платить по тарифу 2,64 грн/кВт-ч, если потребление электроэнергии за месяц не превышает 2 тыс. кВт.

Также продолжает действовать программа субсидий на приобретение твердого печного топлива (дрова) для домохозяйств. На семью предоставляется компенсация в размере 16,2 тыс. грн в год.

Субсидии в Украине: что изменится в январе

Кабмин принял постановление, согласно которому меняется один из показателей для исчисления размера субсидии.

В среднемесячном доходе семьи теперь будет учтена уплата военного сбора (вырос с 1,5% до 5% с декабря 2024 года).

Таким образом, базовым показателем для начисления субсидии является "заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора с доходов физических лиц".

Стоит отметить, что для лиц, которые обратятся за субсидией в январе, она будет начислена с января 2025 года, а не с начала отопительного сезона. Документы можно подавать лично в структурные подразделения Пенсионного фонда или онлайн по инструкции.

Фото: для ВПЛ появится новый вид субсидии(GettyImages)

К тому же в середине января 2025 появится новый вид субсидии - на аренду жилья для ВПЛ, проживающих на территории Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей кроме тех, которые включены в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Субсидию на аренду жилья будет назначать Пенсионный фонд, поэтому договор аренды должен быть зарегистрирован в ПФУ. Типичный договор будет доступен на сайте или в отделении Пенсионного фонда.

Оформить субсидию смогут домохозяйства, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше двух прожиточных минимумов на одного человека (5840 грн на человека), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

Пенсия-2025. Сколько нужно стажа и когда будет повышение

С 1 января 2025 изменяются требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту для мужчин и женщин:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа;

в 63 года смогут уйти на пенсию лица со стажем от 22 до 32 лет;

для назначения пенсии в 65 лет необходимо 15-22 лет стажа.

Напомним, с каждым годом требования к страховому стажу ужесточаются. С 2028-го украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет при наличии 35 лет стажа.

Также следует отметить, что страховой стаж не всегда равен трудовому стажу из-за того, что человек может работать, но не подлежать общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Фото: в 2025 году нужно больше стажа для пенсии (GettyImages)

В январе не состоится традиционного повышения социальных стандартов. В Госбюджете 2025 заложены показатели уходящего года. То есть размер прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности (минимальная пенсия), останется на уровне 2361 грн.

Однако в правительстве анонсировали индексацию пенсий. Ее придется подождать до марта 2025 года. Выплаты должны повысить на 10-17%. А в середине года может быть проведена пенсионная реформа. Министерство соцполитики уже обнародовало проект реформы, предусматривающий введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты, и систему баллов за страховые взносы.

В следующем же месяце на доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, если их пенсия не превышает 10340 грн.

Возрастная надбавка составляет:

лицам, которым исполнилось 70 лет, - 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, - 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет, - 570 грн.

При подготовке использовались: публикации Правительственного портала, сайтов Пенсионного фонда Украины, Министерства социальной политики, постановление Кабмина от 20 декабря 2024 №1467.