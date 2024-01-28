Тарифы, пенсии и субсидии: ждать ли изменений в феврале

В феврале украинцам продолжат выплачивать субсидии на отопительный сезон. Тарифы на коммуналку останутся неизменными, однако за долги будет снова грозить отключение или штрафы. Повышение пенсий не планируется кроме индивидуальных надбавок.

При подготовке использовались официальные заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра социальной политики Оксаны Жолнович, постановление Кабинета министров №1405 от 29 декабря 2023, заявление руководителя компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

Более подробно о том, что будет с тарифами ЖКХ, субсидиями и пенсиями с 1 февраля – в материале РБК-Украина ниже.

Коммуналка

Часть тарифов на коммунальные услуги для населения находится под мораторием из-за войны. Цены на отопление, горячую воду и газ остаются неизменными. Соответствующее решение Кабмина должно действовать до завершения военного положения и еще через 6 месяцев после его отмены.

Стоимость услуг холодного водоснабжения и энергоснабжения для бытовых потребителей не будет расти по меньшей мере до окончания отопительного сезона 2024.

Свет

С 1 июля 2023 тариф на электроэнергию вырос на 70% и с тех пор составляет 2,64 грн/кВт-час. Владельцы двухзонных счетчиков могут сэкономить на стоимости света, ведь с 23:00 до 07:00 для них действует "ночной тариф" – 1,32 грн/кВт-ч.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что установленные тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до конца апреля 2024 года.

Отопление и горячая вода

Стоимость услуг централизованного отопления и горячей воды для населения "заморожена" мораторием. В регионах тарифы разнятся в зависимости от теплоснабжающей кампании, однако они остаются на довоенном уровне.

В Киеве за отопление нужно платить 1654,41 грн за 1 Гкал, во Львове – 1363,44 грн, в Черкассах – 1130,21 грн, в Днепре – 1741,32 грн.

Тариф на горячую воду в Киеве – 97,98 грн/куб.м, во Львове – 95,26 грн, в Харькове – 93,22 грн.

Газ

Тарифы на газоснабжение и распределение газа не изменяются. Компания НАК "Нафтогаз", клиентами которой являются большинство потребителей, предоставляет услугу газоснабжения по фиксированной цене 7,96 грн/куб.м, установленной годовым тарифом еще до начала войны.

В "Нафтогазе" говорят, что во время этого отопительного сезона цены на газ в Украине расти не будут, хотя повышение стоимости в будущем назвали неизбежным.

Вода

НКРЭКУ планировала повысить тарифы в среднем на 30% по Украине, однако это решение отменили после критики властей.

Стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения для населения пока остается на уровне, который был до 24 февраля 2022. Она может отличаться в зависимости от поставляющего услугу водоканала.

Штрафы и отключение должников

Хотя мораторий на тарифы в Украине продолжает действовать, запрет на отключение потребителей или взыскание штрафов за долги уже был отменен. Кабмин принял соответствующее решение в конце 2023 года.

Фото: свет будут отключать за долги (Виталий Носач, РБК-Украина)

То есть украинцам снова грозят штрафы или приостановка услуг в случае неуплаты за потребленный газ, воду, электроэнергию.

При наличии долгов у домохозяйства и неуплате в срок, установленный договором на поставку услуг, компания-поставщик будет предварительно направлять предупреждение потребителю с датой запланированного отключения услуги.

К примеру, энергопоставщик YASNO будет посылать официальное предупреждение за 10 дней до процедуры.

"Есть два типа предупреждения потребителя о задолженности: это уведомление, когда мы стараемся, начиная от SMS, от рассылки в Viber-чатах, заканчивая звонками к людям, мы сообщаем, что у вас есть долг, пожалуйста, оплатите", – объяснил руководитель компании Сергей Коваленко.

По его словам, первые отключения могут начаться уже с 29 января, при этом компания будет "ранжировать" должников по сумме долга и его глубине.

Чтобы предотвратить отключение, в случае наличия большого долга можно оформить его реструктуризацию.

Субсидии

На отопительный сезон 2023-2024 украинские потребители обеспечены субсидиями от государства на оплату коммунальных услуг. Помощь назначают, если сумма оплаты коммуналки превышает 15% совокупного дохода домохозяйства.

Отметим, расходы на субсидии гражданам в бюджете 2024 были увеличены на 25%. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году в госбюджете на жилищно-коммунальные субсидии заложены 50 млрд грн для 3 млн украинских семей.

Фото: с субсидией оплата за коммуналку уменьшится (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, в Украине продолжает действовать экспериментальный проект субсидий для обеспечения населения дровами и углем. Нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 были увеличены в среднем в 4 раза, а предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо на одно домохозяйство – в 2,3 раза и теперь может достигать 16 234 грн в год (ранее 6 973 грн).

Оформить субсидию можно несколькими способами: онлайн на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в приложении ПФУ, на портале "Дия" или посетив органы ПФУ лично.

"Люди, нуждающиеся в поддержке, получают жилищно-коммунальные субсидии. Процедура максимально упрощена, заявитель представляет минимум данных, остальную информацию собирает Пенсионный фонд", – отметил Денис Шмыгаль.

Пенсии

С нового года в Украине повысили прожиточный минимум, что отразилось на размере пенсий. Следовательно, минимальная пенсия выросла до 2361 грн (в 2023 она составляла 2093 грн).

Однако повышенные выплаты украинские пенсионеры смогут получить только в марте 2024 вместе с ежегодной индексацией. Эта норма прописана в заключительных положениях закона о Государственном бюджете на 2024 год.

Правительство планирует провести индексацию с 1 марта, а данные для расчета ее размера станут известны в середине февраля. Как рассказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович, коэффициент индексации зависит от уровня инфляции и средней зарплаты за предыдущий год.

Жолнович напомнила, что и инфляция, и зарплата в 2023 году росли.

"Соответственно точно будет процент, на который вырастут пенсии. Но четче этот процент мы будем иметь в расчетах к середине февраля", – сказала она.

Фото: в феврале пенсионеры получат индивидуальные доплаты (facebook.com/decentralizationua)

Таким образом, пенсии в феврале повышать не будут. Доплаты возможны только в индивидуальном порядке.

Надбавки к пенсии по возрасту:

от 70 лет – 300 грн

от 75 лет – 456 грн

от 80 лет – 570 грн

Кроме того, возможны доплаты за сверхурочный стаж, приобретенный после достижения пенсионного возраста, если человек продолжал работать. Для перерасчета нужно лично обратиться в органы ПФУ.