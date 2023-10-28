Тарифы, пенсии, субсидии: что ждет украинцев в ноябре
Ноябрь в Украине начнется с изменений в правилах выплат соцпомощи. Суммы в платежках за коммунальные услуги увеличатся из-за старта отопительного сезона, в то же время начнут действовать новые субсидии. Повышения пенсий в этом месяце не будет, кроме надбавок по возрасту.
РБК-Украина собрало список всех изменений с 1 ноября 2023 в материале ниже.
При подготовке использовались следующие источники: публикации Министерства социальной политики, Пенсионного фонда Украины, заявления главы Кабмина Дениса Шмыгаля, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, министра энергетики Германа Галущенко.
Правила выплат ВПЛ снова меняются
Для внутренне перемещенных лиц в Украине, которые впервые обратятся за помощью с 1 ноября 2023, выплаты будут назначать сразу на всю семью. Деньги будут приходить на банковский счет одному человеку в расчете на всех членов семьи.
Сумма пособия не меняется. Ежемесячно 3 тысячи грн получают дети и лица с инвалидностью, по 2 тысячи грн – другие категории ВПЛ.
Отметим, летом правительство продлило выплаты переселенцам на 6 месяцев – до конца января 2024. В дальнейшем помощь могут переназначить еще на полгода, если семья имеет низкое имущественное положение, в составе семьи есть человек с инвалидностью, лица пенсионного возраста, трое и более несовершеннолетних детей.
Что будет с тарифами
В этом месяце увеличатся суммы в платежках за коммуналку, ведь в Украине стартовал отопительный сезон 2023-2024. В целом стоимость большинства услуг ЖКХ остается без изменений из-за моратория правительства во время действия военного положения и еще полгода после его окончания. Так что тарифы на отопление, горячую воду, распределение газа держатся на довоенном уровне.
Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения также – неизменна. Решение о повышении тарифов на 30%, которое планировалось летом, не вступило в силу.
Стоимость газа от крупнейшего поставщика "Нафтогаза" зафиксирована на уровне 7,96 грн/куб.м. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заверил, что подорожание "голубого топлива" не прогнозируется.
"В этом отношении должен успокоить всех потребителей. Цена зафиксирована. Цена расти не будет во время этой зимы", – рассказал Чернышев.
Цена на электроэнергию для населения выросла в июне до 2,64 грн/кВт*ч. Увеличение тарифа пока не планируется. К тому же владельцы двухзонных счетчиков могут сэкономить до 50% в ночные часы (с 23:00 до 07:00).
Министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что до конца декабря 2023 в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии по обеспечению доступной электроэнергией населения.
"И мы будем продолжать действие положения о спецобязанностях до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – отметил Галущенко.
Новые субсидии
В Украине начали действовать новые субсидии на отопительный сезон. Срок действия – до апреля 2024.
Для домохозяйств, которым было предоставлено право на жилищную субсидию в сентябре 2023, включая тех, у кого размер субсидии составлял 0,00 грн, органы Пенсионного фонда уже провели расчет льгот на отопительный сезон автоматически.
Оформить субсидию можно и после старта отопительного сезона. Если граждане, которые летом не получали субсидию или им было отказано в назначении на неотапливаемый период, обратятся по назначению субсидии до 30 ноября 2023, то льгота будет начислена с октября.
Также обратиться за субсидией нужно гражданам, у которых произошли изменения в составе семьи.
Отметим, право на получение субсидий имеют домохозяйства, в которых расходы на оплату ЖКХ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, нет долгов за коммуналку или заключен договор об их реструктуризации.
Подать заявку на оформление субсидии можно при личном обращении в органы ПФУ, без привязки к месту регистрации, в органах местных властей в ЦНАПах, отправить документы по почте или заполнить заявление в онлайн-формате, а именно:
- на портале "Дия";
- на портале электронных услуг Пенсионного фонда;
- через мобильное приложение ПФУ.
Кому повысят пенсии
Все этапы перерасчета пенсий в этом году уже завершились. Следующее повышение выплат планируется весной 2024.
На ноябрь доплаты не предусматриваются, кроме стандартных ежемесячных надбавок при достижении определенного возраста:
- 70-74 года – 300 грн
- 75-79 лет – 456 грн
- от 80 лет – 570 грн
Также некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты за сверхурочный стаж, приобретенный после достижения пенсионного возраста, если лицо продолжало работать. Для пересчета нужно лично обратиться в органы ПФУ.
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