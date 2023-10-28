Тарифы, пенсии, субсидии: что ждет украинцев в ноябре

Ноябрь в Украине начнется с изменений в правилах выплат соцпомощи. Суммы в платежках за коммунальные услуги увеличатся из-за старта отопительного сезона, в то же время начнут действовать новые субсидии. Повышения пенсий в этом месяце не будет, кроме надбавок по возрасту.

РБК-Украина собрало список всех изменений с 1 ноября 2023 в материале ниже.

Правила выплат ВПЛ снова меняются

Для внутренне перемещенных лиц в Украине, которые впервые обратятся за помощью с 1 ноября 2023, выплаты будут назначать сразу на всю семью. Деньги будут приходить на банковский счет одному человеку в расчете на всех членов семьи.

Сумма пособия не меняется. Ежемесячно 3 тысячи грн получают дети и лица с инвалидностью, по 2 тысячи грн – другие категории ВПЛ.

Отметим, летом правительство продлило выплаты переселенцам на 6 месяцев – до конца января 2024. В дальнейшем помощь могут переназначить еще на полгода, если семья имеет низкое имущественное положение, в составе семьи есть человек с инвалидностью, лица пенсионного возраста, трое и более несовершеннолетних детей.

Что будет с тарифами

В этом месяце увеличатся суммы в платежках за коммуналку, ведь в Украине стартовал отопительный сезон 2023-2024. В целом стоимость большинства услуг ЖКХ остается без изменений из-за моратория правительства во время действия военного положения и еще полгода после его окончания. Так что тарифы на отопление, горячую воду, распределение газа держатся на довоенном уровне.

Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения также – неизменна. Решение о повышении тарифов на 30%, которое планировалось летом, не вступило в силу.

Стоимость газа от крупнейшего поставщика "Нафтогаза" зафиксирована на уровне 7,96 грн/куб.м. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заверил, что подорожание "голубого топлива" не прогнозируется.

"В этом отношении должен успокоить всех потребителей. Цена зафиксирована. Цена расти не будет во время этой зимы", – рассказал Чернышев.

Цена на электроэнергию для населения выросла в июне до 2,64 грн/кВт*ч. Увеличение тарифа пока не планируется. К тому же владельцы двухзонных счетчиков могут сэкономить до 50% в ночные часы (с 23:00 до 07:00).

Министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что до конца декабря 2023 в Украине действует положение о возложении спецобязанностей на рынке электроэнергии по обеспечению доступной электроэнергией населения.

"И мы будем продолжать действие положения о спецобязанностях до конца отопительного сезона. Поэтому вопрос повышения тарифов даже не обсуждается", – отметил Галущенко.

Новые субсидии

В Украине начали действовать новые субсидии на отопительный сезон. Срок действия – до апреля 2024.

Для домохозяйств, которым было предоставлено право на жилищную субсидию в сентябре 2023, включая тех, у кого размер субсидии составлял 0,00 грн, органы Пенсионного фонда уже провели расчет льгот на отопительный сезон автоматически.

Оформить субсидию можно и после старта отопительного сезона. Если граждане, которые летом не получали субсидию или им было отказано в назначении на неотапливаемый период, обратятся по назначению субсидии до 30 ноября 2023, то льгота будет начислена с октября.

Также обратиться за субсидией нужно гражданам, у которых произошли изменения в составе семьи.

Отметим, право на получение субсидий имеют домохозяйства, в которых расходы на оплату ЖКХ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, нет долгов за коммуналку или заключен договор об их реструктуризации.

Подать заявку на оформление субсидии можно при личном обращении в органы ПФУ, без привязки к месту регистрации, в органах местных властей в ЦНАПах, отправить документы по почте или заполнить заявление в онлайн-формате, а именно:

на портале "Дия";

на портале электронных услуг Пенсионного фонда;

через мобильное приложение ПФУ.

Кому повысят пенсии

Все этапы перерасчета пенсий в этом году уже завершились. Следующее повышение выплат планируется весной 2024.

На ноябрь доплаты не предусматриваются, кроме стандартных ежемесячных надбавок при достижении определенного возраста:

70-74 года – 300 грн

75-79 лет – 456 грн

от 80 лет – 570 грн

Также некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты за сверхурочный стаж, приобретенный после достижения пенсионного возраста, если лицо продолжало работать. Для пересчета нужно лично обратиться в органы ПФУ.