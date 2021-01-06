Тариф "Дзвінки для батьків" знову можна підключити залишаючись вдома

Абоненти Київстар старшого віку можуть перейти на контрактний тариф без інтернету "Дзвінки для батьків" без підписання договору у фірмовому магазині компанії. Відсьогодні та до 24 січня включно, на час посилення карантинних заходів, оператор робить підключення тарифу доступним через довідковий центр за номером 466.

Підключити тариф можуть абоненти Київстар у віці від 60 років, якщо їм не потрібний мобільний інтернет. Вони можуть зробити це віддалено, зателефонувавши оператору довідкового центру за номером 466 та назвавши свій індивідуальний податковий номер*.

Потім, до 11 лютого включно їм необхідно відвідати магазин Київстар, щоб підписати договір та повноцінно перейти на умови контрактного обслуговування. Якщо ж абонент не зможе підписати договір протягом цього часу, то він й надалі буде користуватися зв’язком, але на умовах тарифу "Київстар Комфорт" – найдоступнішого тарифу для абонентів передплати.

Нагадаємо, що Київстар запустив тариф "Дзвінки для батьків" у січні 2020 року. За рік ним почали користуватися майже 200 тисяч абонентів поважного віку. Найбільшою популярністю він користується у жителів Дніпропетровської, Київської та Львівської областей. Як показує статистика, абоненти із цим тарифом розмовляють у середньому 950 хвилин на місяць. Це у 1,5 рази більше, ніж у середньому говорять всі абоненти у мережі Київстар.

За 60 грн на місяць у тарифі "Дзвінки для батьків" абоненти отримають безлімітні дзвінки у мережі Київстар, дзвінки на номери інших мобільних операторів та номери фіксованого зв’язку будуть коштувати лише 0,6 грн/хв. Для абонентів зі смартфонами передбачені бонусні 100 Мб мобільного інтернету на випадок автоматичного оновлення додатків.

* ІПН використовується лише для перевірки віку абонента під час переходу на тариф та не буде зберігатися в інформаційних системах Київстар. Робота з персональними даними абонентів здійснюється компанією винятково в рамках чинного законодавства України.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій для 25.8 млн абонентів. Послуги 4G Київстар доступні на території, де проживає 86% населення країни.

Акціонери Київстар – міжнародна група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 23 роки працює в Україні і є найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.