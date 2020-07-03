Тариф на воду збільшиться у разі підвищення тарифів на електрику, - експерт

Підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до зростання тарифів на воду.

Про це заявила віце-президент Асоціації водоканалів України "Укрводоканалекологія" Ольга Бабій в коментарі ExPro.

За словами експерта, зростання тарифів на передачу електроенергії та диспетчеризацію по ланцюжку вдарить по всіх галузях економіки. За попередніми оцінками, роздрібна ціна електроенергії зросте від 3 до 5% в залежності від регіону.

"Це вдарить по всіх споживачах - по промислових споживачах, по бюджетах, тобто виростуть видатки на енергоспоживання у всіх", - сказала Бабій.

Вона також наголосила, що зростання тарифів на електроенергію спричинить зростання тарифів на воду.

"В структурі тарифів водоканалів на постачання води електроенергія займає в межах 30%. В структурі тарифів на очистку стічних вод електроенергія займає в середньому 45-50%. Якщо ми кажемо, що роздрібна ціна на ринку для всіх промислових споживачів виросте на 3%, то відповідно для водоканалів в структурі тарифу ця ціна зросте на 1-2 %. Тобто тариф зросте. Потенційно тариф на воду або на каналізацію", - сказала Бабій.

Нагадаємо, 24 червня Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг збиралася підвищити у 4 рази тарифи "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електроенергії, пов'язавши це з виконанням Меморандуму уряду з інвесторами у зелену енергетику.

Раніше народний депутат член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що ініціатива НКРЕКП підвищити тариф на передачу електроенергії в 4 рази є непідйомною для бізнесу та промисловості й загрожує знищенням української економіки.